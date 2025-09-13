プチプチで遊んでいる犬を見たワンコがとった行動とは…？羨ましすぎて見せた衝撃的な光景に笑いが止まらないと反響を集めています。話題の投稿は、記事執筆時点で28.3万回再生を突破し「怖いってｗ」「目力(笑)」「飲み物吹いたｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

プチプチが羨ましいワンコの衝撃のお姿…！

Instagramアカウント「maruta0729」に投稿されたのは、ボストンテリアの「マルタ」くんの爆笑必至の光景です。

この日、遊びにきていた弟夫婦のビーグル犬と緩衝材のプチプチで遊んでいたという投稿主さんですが、熱い視線を感じて奥の方を見るとこちらをジッと見つめるマルタくんのお姿があったそう。

ビーグルさんは目の前のプチプチに夢中なので、後ろからの熱視線には気づいていません。投稿主さんが見たマルタくんの衝撃のお姿とは…！？

目力スゴすぎ！

ドアの隙間からこれ以上ないほど目を見開き、プチプチを見つめるマルタくんがいたといいます。ビームが発射されていそうなほど、カッと開いた真ん丸のお目目…！片目しか見えていないのに驚異的な目力を発揮していたそう。

実は『隙間使いの匠』と称されるほど、わずかな隙間から見せるお姿には定評があるマルタくん。これからもその技を磨いていってほしいものです…！？

匠の姿には「真ん丸目が可愛すぎる」「予想してなくて吹いたｗ」「怖い怖い！」などのコメントが寄せられています。

ワンコの微笑ましい特技♡

隙間使いの匠という称号を持つマルタくんですが、得意にしていることがほかにもあるのだとか。それは日めくりカレンダーをめくることだといいます。この日も、カレンダーの前で『早く早く！』とうずうずしている様子。

カレンダーを口でめくったと思うと、咥えたままどこかへ立ち去っていくマルタくん。実はお母さんの部屋に運んでいるのだとか。30秒後、再び現れたマルタくんは、また1枚めくりスタタッ…といなくなったそう。

今回は1週間分あったため、何度もめくれることが嬉しい模様。「すごいね！」という投稿主さんの声掛けもマルタくんの勢いに拍車をかけます。勢い余ってめくりすぎてしまう寸前で慌ててストップしたそうですよ。たくさんの顔を持つマルタくんと一緒なら退屈知らずですね♡

Instagramアカウント「maruta0729」には、マルタくんのチャーミングな姿がたくさん紹介されていますよ。ぜひ癒しと笑いを求めて覗いてみてくださいね♪

