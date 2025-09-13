災害級の豪雨の日、雨が弱まったタイミングでお散歩に出かけた柴犬さん。浸水していない散歩道を歩いていましたが、帰り、家の周りが浸水してしまい……。困り果てる柴犬さんの姿はYouTubeで17万回再生され、「世界一かわいい自宅警備員」「早くこの雨が止む事を祈ってます」と無事を祈る声が寄せられました。

【動画：豪雨の日、晴れ間に犬の散歩をした結果→水たまりがあって…車から降りられず困り果てる光景】

豪雨が弱まったタイミングでお散歩に

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる（@ShibainuRanmaru）」に投稿されたのは、災害級の豪雨となった日のらんまるくんの様子です。

道路が浸水するほどの豪雨となった夏の日。水に濡れることが苦手な柴犬のらんまるくんは、窓から外を眺めて天気を確認していたのだそう。

しかし、その後、少し雨足が弱まるタイミングがあり、しばらくして再び雨が強まりそうになったため、「このタイミングだ！」とらんまるくんを急いでお散歩へ連れて行ってあげることにした飼い主さん。

いつも散歩している道は浸水していなかったので、嫌いな水にあまり濡れることなくお散歩を楽しめたというらんまるくん。しかしこの後、帰路で想像していなかった事態に……。

家に帰ると想像以上に浸水していて困惑

なんと、帰路に着いたところ、雨足が強まってきたこともあり、家の周りが浸水してしまっていたのです。

水が苦手ならんまるくんは、家がすぐ目の前でも水の中に入って歩くことは拒否。車に一時避難し、ドアが開いても決して外に出ようとはしなかったと言います。

飼い主さんとしても、これほど水深がある浸水場所をらんまるくんに歩かせるのは怖いと判断し、抱っこでお家に連れて戻ることにしたのだそう。

家に帰ってホッと一安心のらんまるくん

こうして無事に豪雨の中を帰宅することができたらんまるくん。最後に想定外な出来事は起こったものの、大好きな散歩に行けて、ほっと一安心のらんまるくんでした。

豪雨の中、散歩しに行った結果、家の周りの浸水状況に困り果てるらんまるくんの姿は、記事執筆時点で17万回再生され、「世界一かわいい自宅警備員」「早くこの雨が止む事を祈ってます」「らんまる君とご家族の皆さんがご無事でよかったです」と無事を祈る声が届きました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」では、らんまるくんと飼い主さんの暮らしが更新されています。賢く表情豊かならんまるくんの日常は、ほっと癒される動画ばかり！ぜひ他の日の投稿もチェックしてくださいね。

らんまるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる（@ShibainuRanmaru）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。