¡ÖÃç´ÖÃµ¤·¡×¤Î°Û¿§¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡£¼ÄÄÍÂçµ±¤Î»ý¤Ä¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¸«¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ê¤ª¡¢±¦Ã¼¤¬¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê¼Ì¿¿¡§timelesz¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°ì¶¶À¸¤Î¼ÄÄÍ¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÃÏÆ¬¤âÎÉ¤¤¡ª
¡ÖÂç³Ø¤Ï¡Ä¡Ä°ì¶¶Âç³Ø¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÉ®¼Ô¤Ï¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÍÌ¾¹ñÎ©Âç³ØÀ¸¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£Ì¤·Ð¸³¤À¤È¸À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï±ï±ó¤½¤¦¤Ê¡ÈÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¡É¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢1Ëü8922¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤«¤étimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£23ºÐ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯¾¯¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤À¡£
¥À¥ó¥¹¤â²Î¤âÌ¤·Ð¸³¡£°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤½¤Î»Ñ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¿¥¤¥×¥í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÃæÅÓºÎÍÑ¡×¤À¤Ã¤¿¡©
2024Ç¯¤Î¤¢¤ëÌë11»þ¡¢¼ÄÄÍ¤ÏÍ§¿ÍÂð¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¼«»£¤ê¤Î»£¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Î±þÊç½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âçºå½Ð¿È¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÆñ´Ø»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¡£±þÊç½ñÎà¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê3Ê¬Á°¡×¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤ó¤ÀËö¤Î±þÊç¤¬¡¢±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³èÆ°Îò12Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¡ÖÃæÅÓÆþ¼Ò¡×¤Î·Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¥À¥ó¥¹¤â²Î¤âÁ´¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¡£¤Ê¤¼¼ÄÄÍ¤ÏÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÏÆ¬ÎÏ¡×¤òÌä¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
3¼¡¿³ºº¤Ç¼ÄÄÍ¤Î¡¢¤½¤ÎÃÏÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
²ÝÂê¶Ê¤Î¡ÖSHAKE¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤ëÆñ¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¤ò¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤äµÆÃÓ¤«¤é¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ¡¢¼ÄÄÍ¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÑ¤¨¤è¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤¬Áá¤¤¡£»þ´Ö¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¼«¿È¤â¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¾ù¤ë¤³¤È¤ÇÂ»¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¼ÄÄÍ¤Î»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Äó°Æ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸«¤»¾ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È¤ò¡ÖÃ¥¤¤¹ç¤¦¡×¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¶áº¢¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿»²²Ã¼Ô¤Û¤É¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤ò¾ù¤ë¡×È¯ÁÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾¾ÅçÁï¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò¸«¤ëºÝ¡¢¡Ö¿Í´ÖÅª¤ÊÉôÊ¬¡×¤È¡Ötimelesz¤È¤·¤Æ°ìÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤äÇ®ÎÌ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤Î½øÈ×¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÄÄÍ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÁÇ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Øanan 2427¹æ¡Ù¡Ë¡£ÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ¼Á¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤ò¹½À®¤¹¤ë3¤Ä¤Î¹ÔÆ°
¤µ¤Æ¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¼ÄÄÍ¤¬»ý¤Ä¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹µ»ö¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ÎÎÏ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤â¤Î¤ò°ø¿ôÊ¬²ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
É®¼Ô¤Î»ýÏÀ¤À¤¬¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤Ï3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤àÎÏ
¢¡Ö¼å¤µ¡×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÁÇÄ¾¤µ
£¡ÖÂ¾¼Ô»ëÅÀ¡×¤ÇÆ°¤±¤ë´¶À
¤½¤ì¤¾¤ì½ç¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤àÎÏ
¼ÄÄÍ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¾õ¶·¤ÎËÜ¼Á¤òÁÇÁá¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
²ÝÂê¶Ê¡ÖCan do¡ªCan go¡ª¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À3¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¼ÁÌä¤·¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯¤¬´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥½¨¤È´¶¤¸¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÆÃÄ§¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤°¤ËÊ¹¤±¤ë¡×¤¬57.7%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤µ¡×¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÄÄÍ¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ÁÌä¤·¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5¼¡¿³ºº¸å¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎNOSUKE¤«¤é¡Ö¤â¤¦Âçµ±¤Î¤³¤È¤ò¡ØÌ¤·Ð¸³¼Ô¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¸å¤Ë¸«¤»¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ
ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Î¹ç³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¼ÄÄÍ¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é2¡Á3»þ´Ö¸å¤ÏÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¤â²Î¤âÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤É¤¦¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ÏÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È³Ð¸ç¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÈ¯É½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø¤·¤Î¤òÇØÉé¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¹û¤ì¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òº£°Ê¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Øanan 2438¹æ¡Ù¡Ë
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´üÂÔ¤È³Ð¸ç¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÕÇ¤´¶¤À¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÀ®Ä¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ëÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¢¡Ö¼å¤µ¡×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÁÇÄ¾¤µ
4¼¡¿³ºº¤Ç¤ÏÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¡£Á´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤Ç¥À¥ó¥¹¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤²ÝÂê¶Ê¡ÖRIGHT NEXT TO YOU¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤º¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈµÆÃÓ¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£µÆÃÓ¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡¢ÁÛÁü¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤Î¤Ï¼å¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¡£¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÁ´Á³¶¯¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØMORE 2025Ç¯½Õ¹æ¡Ù¡Ë¡£¤³¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤È¼«¸ÊÇ§¼±¤ÎÀµ³Î¤µ¤¬¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í´Ö¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤Ë¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼å¤µ¤òÁÇÄ¾¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢»ñ¼Á¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¼ÄÄÍ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
£¡ÖÂ¾¼Ô»ëÅÀ¡×¤ÇÆ°¤±¤ë´¶À
ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¿´Äì¶Ã¤¤¤¿¡£2000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤·¤«¤âºÇ½ª¿³ºº¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥µ¥Ó¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤âÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²áÄø¤Ç¡¢SNS¤Ç¤ÏÌ¤·Ð¸³¤Ç°ì¿Í»Ä¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÄÄÍ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÛÄ¥¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢Áá¤¯¤â¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡£¼Ì¿¿Ãæ±û¤¬¼ÄÄÍ¡Ê¼Ì¿¿¡§timelesz¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
²ÃÆþ¸å¤Î³èÌö¤Ë¸«¤ë¡È¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡É
²ÃÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¡¢¼ÄÄÍ¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥¯¥¤¥º ¥ß¥é¥¯¥ë9¡Ù¡ØQ¤µ¤Þ!!¡Ù¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¡¢»¨»ï¡ØÈþST¡Ù¤ÎÃ±ÆÈÉ½»æ¡¢Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¼ÒÆâÎø°¦¡Ù¤Ç¤Î±éµ»Ä©Àï¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
É®¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë¼ÄÄÍ¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤Ë²ñ°÷¸þ¤±¥Ö¥í¥°¡Ö¼ÄÄÍ¤Î³Ø½¬µÏ¿¡×¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢´ðÁÃ¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
8·î¤Î¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù½Ð±é¤Ç¤â¡¢¼ÄÄÍ¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤ÏÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓ¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤·¤á¡¢¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤¬¼ÄÄÍ¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¿å¤ËÍî¤È¤¹ÄêÈÖ¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¡£¤·¤«¤·¡¢»Å³Ý¤±¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ö¤Ä¤«¤é¤º¿å¤ËÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ë²è¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Ö»þ¤Ë»¡ÃÎ¤·¤¿¼ÄÄÍ¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢²¶ÂÎ´´¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼«¤é¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÇÛÎ¸¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÉ²Ã¥É¥Ã¥¥ê¤Þ¤ÇÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£°õ¾Ý¤Î°¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢¸åÇÚ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤·¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¡£ÃæÀî¤µ¤ó¡ÊÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¶¯¤á¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¡£¼ÄÄÍ¤Î°¦¤µ¤ìÎÏ¤¬¸«¤¨¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯¤¯¤Æ¥É¥Ã¥¥ê¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¼ÄÄÍÂçµ±¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´·¤ì¤·¤Æ¤ë¤Ò¤È¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Íî¤È¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥É¥Ã¥¥êGP¥¹¥¿¥Ã¥ÕVS¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤Á¤Ê¤¤¼ÄÄÍÂçµ±¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¸«¤¨¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿ÍÊÁ¤À¡£
¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§timelesz¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¼ÄÄÍ¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤Ï¡¢½¾Íè¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡×Åª¤Ê¸åÇÚÁü¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£ÏÀÍýÅª»×¹Í¤È´¶¼Õ¤Î¿´¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¿¦¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¿ÍºàÁü¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÎÍÑ¸å¤ÎÁá´üÎ¥¿¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤Âå´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤âÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î²ÝÂê¤À¡£¤·¤«¤·¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬Êú¤¯¡Ö¸þ¾å¿´ÉÔÂ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÄÄÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤òÄ¶±Û¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡ÖÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¼Ô¤À¤±¤¬¡¢ÆóÅÆ¤òÆÀ¤ë¡×¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¶È¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¡¢¸¬µõ¤µ¤È¼«¿®¤Î¶¦Â¸¡£°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤â¤Î¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÎÏ¤³¤½¡¢ÎáÏÂ»þÂå¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤·¤Î¤òÇØÉé¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿timelesz¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Ë³Ø¤Ö¡£´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¼ºÇÔ¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£¼ÄÄÍ¤¬¸«¤»¤ë¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ëÎÏ¡×¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¡È¿®Íê¤Î·Á¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
