¡Ö¸À¸ì²½¥Ð¥«¡×¤Ï¥¦¥¶¤¬¤é¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¸À¸ì²½¤Î¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤Íê¤ßÊý¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡×¤òËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤¹¤ëÊýË¡
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¡×¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆÏ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤È¡¢ÃÇ¤ë¤Î¤Ï¡¢É½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀá¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÃÇ¤ëºÝ¤â¡¢´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¥À¥á¤ÊÎã¡×¤È¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¡×
¥À¥á¤ÊÎã¡
¡¡¢ª È¿¾ÊÅÀ¡§Á°Äó¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤ë¤Ï¤ä¤Ç¡×¤È¤¤¤¦°µ¤Î¶¯¤¤É½¸½¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥á¤ÊÎã¢
¡¡¢ª È¿¾ÊÅÀ¡§°ÍÍê¤ËÍè¤¿ÇØ·Ê¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¶ÛµÞÀ¤ä½ÅÂçÀ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Y²ÝÄ¹¤Î°ÍÍê¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª´ê¤¤¤ËÍè¤¿¿Í¼«¿È¤Î°ÍÍê¤Ê¤Î¤«¤âÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥á¤ÊÎã£
¡¡¢ª È¿¾ÊÅÀ¡§¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢§ ¥Æ¥ó¥×¥ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ª´ê¤¤¡¦°ÍÍê¡×
µÞî±¡¢A¼Ò¤µ¤ó¤Î¢¢¢¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè½µÃæ¤Ë½é´üÄó°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éô½ð¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤·²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢X¤µ¤ó¤Ë¶¥¹çÄ´ºº¤ÎÉôÊ¬¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
X¤µ¤ó¤Ï¡¢B¼Ò¤µ¤ó¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç²áµî¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ´ª¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈY²ÝÄ¹¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¾¤ò¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢X¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢§ ¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¤¬¤É¤¦»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ú¸À¸ì²½¥Æ¥ó¥×¥ì¤Î³èÍÑ¡Û
¡¡¤ª´ê¤¤¡¦°ÍÍê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¡Ö¸À¸ì²½¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¡×¥Æ¥ó¥×¥ì¤Ç¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ò¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Yes¤âNo¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Áê¼ê¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ý¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¡§ÆÍÁ³¤Î°ÍÍê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢¼«Ê¬¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡µÞ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿Â¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤ò¸¡Æ¤¤·¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¡×¡Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÍê¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤òÀ°Íý¡£
¡ÚÅÁ¤¨Êý¥Æ¥ó¥×¥ì¤Î³èÍÑ¡Û
¡¡°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö´ó¤êÅº¤¤¡×¤Ç°ÍÍê¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö°ú¤»»¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¼êÃ»¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÁ·Î©¤Æ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡ý´ó¤êÅº¤¤¡§ÏÀÍýÅª¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬µÞ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤êÉô½ð²£ÃÇ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Îà»÷¤Î·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë¼ê½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡ý¤ªÁ·Î©¤Æ¡§Y²ÝÄ¹¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾å»Ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Âº¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ý°ú¤»»¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ä¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¿¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê¹¤¼ê¡ÊX¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ï¸º¤é¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÄÉ²Ã¤Î¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¼¨¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¢§ °ÍÍê¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤¬¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ÆÍÁ³¤Î¤ª´ê¤¤¤´¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌÂÏÇ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×·Á¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¢ ÇØ·Ê¾ðÊó¤Ï¡¢²áÉÔÂ¤Ê¤¤¤«
¡¡¢ª ¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¿Í¤ËÍê¤à¤Î¤«¡¢¤òÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¢¢ °ÍÍêÆâÍÆ¤ÏÌÀ³Î¤«¡£ºî¶È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏÆÉ¤á¤ë¤«
¡¡¢ª ºî¶È¤Î½Å¤µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢¢ ¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¢ª ÃÇ¤ëÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Ë»¤·¤µ¤ä¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë