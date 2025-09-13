見た瞬間、「わかりやすいな」と思えるメールがある。一方で、一目で「うえっ…」と思って閉じたくなるメールもある。その差はどこにあるのか？

ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ（BIG）のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』（トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー＝フィンク著、千葉敏生訳）だ。本稿では同書から特別に一部を公開する。

こんなメールはイヤだ

簡潔な文章を書くのに必要なのは、言葉を減らすことだけではない。伝えようとしている「内容」の数を減らすことも大事だ。友人からこんなメールが届いたとしよう。

今夜6時半の夕食、楽しみにしているよ。オーシャンドライブ651番地にあるイタリアン「ティナズ」にしよう。春にも食べたんだけど、あそこのグリッシーニは絶品なんだ。ラザーニャはまだ試していないけど、食べてみたいな。これもうまいらしいんだ。15分前にうちで待ち合わせて、店まで歩いて行くのはどうだい？ サムとジョーイも来るからよろしく。

このメッセージには少なくとも8つの内容がある。

1. 書き手は6時半の夕食を楽しみにしている。

2. 場所はイタリアン「ティナズ」。

3. 店の住所はオーシャンドライブ651番地。

4. 書き手が春に食べた店のグリッシーニは絶品。

5. 書き手は店のラザーニャはまだ試していない。

6. 書き手は店のラザーニャがおいしいと聞いた。

7. 書き手は6時15分に自分の家に集合してほしいと思っている。

8. サムとジョーイも夕食に参加する。

ものすごい情報量だ！

これは極端な例だが、誰しも経験のある「情報の詰め込みすぎ」の典型だろう。多くの人がこんなメッ

セージを受け取った経験があるのではないだろうか。

本来、1行で終わる話

このメッセージの書き手は、一見8つの内容をすべて伝えたがっているようだが、文脈から判断すると、もっとも大事なのは7番目の内容だろう。待ち合わせの時間と場所だ。

その他の内容を入れれば入れるほど、読み手がその重要な内容を見落としてしまう可能性が高くなる。

読み手が単語や内容の多さに面食らい、読むのをあきらめてしまうかもしれないし、全体を読んだとしても、ほかの7つの内容に惑わされ、書き手にとっていちばん重要な情報を忘れたり、見落としたりしてしまうかもしれない。

どちらにせよ、伝える内容の数を減らせば、読み手にもっとも重要なポイントを理解してもらいやすくなる。

このメッセージはこんなふうに要約できるだろう。

「夕食は予定どおり。6時15分にうちで待ち合わせよう」

（本原稿は、トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー＝フィンク著『忙しい人に読んでもらえる文章術』〈千葉敏生訳〉からの抜粋です）