42歳の専業主婦で、年収700万円の夫と娘の3人で暮らしています。浪費癖があり、家計のやりくりに悩んでいますが、好転するきっかけがありました。

「使う」「稼ぐ」「貯める」のバランスをとる

お金には3つの要素があります。それは、「使う」「稼ぐ」「貯める」です。

人はお金に関して必ずこの3要素を行っていますが、このバランスがとれている人は多くありません。自分がバランスよくお金を扱うことができるか調べるために、下の図のように円を3つ描いてみましょう。

3つの円は、ここからさらに大きくも小さくもできるよう、紙面が余るような大きさで描きます。

「使う」が大きすぎるとしたら、それはただの浪費家です。しかし、「使う」が小さすぎるとしても、お金が自分の元に入ってきません。

「稼ぐ」に関しては、小さいとお金が欠乏するため大変なのは想像しやすいはずです。大きいぶんには収入が多いため幸せと思うかもしれませんが、「一生稼がねば」という呪縛にとらわれてしまって、もがき苦しむ人も少なからずいます。

「貯める」は少なすぎても問題ですが、使いきれない人生というのもむなしいものです。

理想は、3つの円が同程度になっていることです。すると、無理なく3つの要素の中をお金がグルグル循環す

ることになります。そのためには、苦手なエリアを強化することで、3つのエリアのバランスをとるようにしま

しょう。

お金を使うことに恐怖心があって、「使う」の円が小さい人は、もっと明るい気持ちでお金を使ってみます。

「稼ぐ」がうまくいかない場合は、ワクワクした気分で仕事に取り組みつつ、キャッシュポイント（収入源）を増やしていきましょう。

貯金が少ない場合は、小銭貯金から貯める習慣をスタートします。もちろん、それぞれの円がバランスのよい状態になったあとも、さらに成長させていきたいものです。稼ぎは増やしたいでしょうし、贅沢する回数だって増やしていきたいはずです。

円を成長させるときは、決して1つの円だけ突出することのないように、バランスをとることが大切。3つのバランスがとれるようになると、お金に対する苦手意識もなくなっていくことでしょう。

