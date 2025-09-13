ハローキティ×「ユナイテッドアローズ」が初コラボ！ トートバッグなど4種類を展開へ
「ユナイテッドアローズ」は、10月4日（土）から、サンリオキャラクターのハローキティと初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や公式オンラインなどで発売。発売に先駆けて公式オンラインでは、9月10日（水）より、一部商品の予約受付を開始した。
【写真】双子の妹のミミィも登場！ トートバッグなどコラボアイテム一覧
■こだわりたっぷりのアイテム
今回発売されるのは、ハローキティのかわいらしさはそのままに「ユナイテッドアローズ」の洗練されたデザインをあしらった、日常に取り入れやすいアイテム全4種類。
ハリのある素材を使った「カーディガン」は、70年代をイメージしたハローキティやさまざまなモチーフを刺しゅうで表現。加えて、袖リブの刺しゅう入りのスリットや、リボンを彫刻した貝ボタンなど、さりげないテクニックが施されている。
また、ハローキティのアイコンのひとつであるリボンをモチーフにした「ショルダーバッグ」も用意。おでかけに必要なアイテムが収まる容量は確保しつつ、リボンのかわいらしいフォルムを活かしたミニサイズのバッグに仕上げている。
さらに、ハローキティ×「Liberty Fabrics」の生地を使用したポケッタブル仕様の「トートバッグ」が展開されるほか、70年代デザインのハローキティが「ユナイテッドアローズ」のショッパーからちょこんと顔を覗かせている「チャーム」も販売される。
それから、10月18日（土）には、神奈川・横浜市にある「ユナイテッドアローズ 横浜店」で、ハローキティと写真が撮れるグリーティングイベントを実施。同店舗にて10月4日（土）にコラボレーショングッズ9900円（税込）以上購入した人先着でグリーティングチケットが配布される。
