◇プロ野球セ・リーグ DeNA 10-2 ヤクルト(12日、神宮球場）

ヤクルトは前日12日のDeNA戦で大敗を喫しました。試合後、高津臣吾監督は両先発について分析しながら、インタビューに応じました。

高津監督は第一声「今週は特に、なかなか先発がゲームをつくることができなくて、早いうちに点を取られて追いかける展開が続いている。チームの弱点であることは間違いない、弱い点というか…」と先発投手陣について言及。

この日の先発・高梨投手は、初回2アウトから四球でランナーを背負うと、連打を浴び先制点を献上。その後も失点を重ねるなど、DeNAに対し優位な試合展開を許していました。

高梨投手のピッチングについて高津監督は「技巧派は緩急・制球・配球ですよ。どれか1つでもできていれば抑えるスベがあるんですけども、今日に関してはどれも無かったので」とコメント。

前回登板ではヤクルト打線を相手に4回3失点と苦戦するも、この日「7回無失点」の好投を見せたDeNA・ジャクソン投手にも触れ「今週はガラリと配球を変えてきました。そういうところの工夫・研究。勉強にしていってほしい」と、自チームの投手陣に向けて思いを語りました。