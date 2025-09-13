◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。４試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。先発は前回登板で９回２死までノーヒッターの快投を見せた山本由伸投手（２７）が中５日で登板する。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが「１３」で再点灯したドジャースはこの日から１０連戦がスタート。初めの３試合の会場となるオラクルパークといえば、右翼場外の海に飛び込む本塁打「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外アーチをマークした。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は“参考記録”となるが、年間２発目となれば００年の開業以降、ビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。

ジャイアンツ先発は現役最多２６５勝を挙げている４２歳のバーランダー。大谷はエンゼルス時代に通算２３打数５安打の打率２割１分７厘、２本塁打、１０三振と互角の戦いを繰り広げてきた。渡米１年目の１８年５月にはメジャーで初めて同じ投手に１試合３三振を喫し「いくら払ってでも経験する価値のあるボール」と振り返ったこともあった。２年ぶりの対戦となるこの日は攻略することはできるだろうか。

チームはワールドシリーズ連覇に向け、レギュラーシーズン残り１６試合。１１日（同１２日）終了時点で同地区２位のパドレスとは２・５ゲーム差、３位ジャイアンツとは８ゲーム差だが、直接対決がこの日を含めて７試合と気を抜けない試合が最後まで続く。今回の１０連戦のうち７試合がジ軍との対戦。ここでライバルをたたき、まずは４年連続の地区優勝へ歩みを進めたいところだ。

◇スプラッシュヒットとは ジャイアンツ本拠地・オラクルパーク右翼場外のマッコビー湾に飛び込んだジ軍選手による本塁打の呼び名。００年の開場から１０７本が誕生している。今年７月に大谷は敵軍６５号を放ち、両軍通算ではこの日まで１７３本。１０年８月には福留孝介（カブス）が場外弾を放ったが、着水前に観客席後方の旗に当たったためカウントされなかった。ボートに乗った人たちが海に着弾したボールに群がる光景は名物となっている。