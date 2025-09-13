NY原油先物10 月限（WTI）（終値）

1バレル＝62.69（+0.32 +0.51%）



ニューヨーク原油は反発。

米国が主要７カ国に対し、ロシア産原油を購入する中国とインドに最大１００％の関税を課すよう求める方針ということが報じられたことで、中長期的な両国のロシア産か

らの代替需要が期待されるなか、ロシアの石油施設への攻撃が激化させているウクライナがこの日、さらにロシアのバルト海の石油ターミナルのプリモルスクをドローン攻撃

したことで一時的に安値から大きく反騰したが、その後は今週の発表物で世界や米国の需給緩和見通しが示されたこともあり、急伸は短命に終わり上げ幅を大きく縮小して引

けた。



