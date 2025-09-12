株式会社オートバックスセブンは、同社とフランチャイズ契約を結ぶ株式会社コバヤシが、1995年より営業していた「オートバックス122太田」を移転し、「オートバックス太田西矢島」として2025年9月12日に新たにオープンすると発表した。

同店舗は、国道407号沿いに移転し、カー用品販売に加え、車検・整備などのサービスも充実。AI搭載の「安心ピットカメラ」により作業の可視化を実現し、より信頼される店舗運営を目指すとしている。お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

「オートバックス太田西矢島（群馬県太田市）」移転オープン

～群馬県内 オートバックス7店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社コバヤシ（代表取締役：小林晴彦）は、1995年11月23日にオープンした「オートバックス122太田」を2025 年9月12日（金）に移転し、「オートバックス太田西矢島（おおたにしやじま）」としてオープンいたします。また、併設店の車買取・販売「オートバックスカーズ太田西矢島」も併せて移転いたします。

新店舗は、旧店舗から西南西約2.2㎞に位置する、国道407号沿いに移転します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備などのサービスを展開いたします。また、作業の透明性向上を目的に、AIを搭載した「安心ピットカメラ」を導入。ピット作業の様子をリアルタイムで撮影・配信し、Webサイトやスマートフォンから作業状況をご確認いただける環境を整えました。今後もお客様にとって、より安心・信頼してご利用いただけるサービスの提供を目指してまいります。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス太田西矢島

オートバックスカーズ太田西矢島 開店日 2025年9月12日（金） 所在地 〒373-0823 群馬県太田市西矢島町619-1 連絡先 TEL. 0276-47-0189 ／ FAX. 0276-47-0303 面積 売場677.54m2／敷地4,130.95m2 駐車台数 48台 ピット台数 8台 営業時間 平 日：10:00～19:30

土日祝：10:00～19:00 定休日 不定休 経営母体 株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 晴彦

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,035店舗

オートバックス 510店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 18店舗（15） Smart＋1（※2） 14店舗（11） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ（※1） 408店舗（405）

※1：（）は内、併設店の数

※2：（）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

この件に関するお問い合わせ

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン