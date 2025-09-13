超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #3』が9月12日に配信。出演した学生が「アメリカ留学を通して磨いた対話力」についてプレゼンテーションを行った。

【映像】アメリカ留学した青学生にやや辛口の評価が出た瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

青山学院大学経済学部に通う太田麻日（おおた・あさひ）さんはアメリカ留学を経て、それまで苦手だった「意見の発信」ができるように。帰国後は国際交流サークルの雰囲気改善に努め、留学生メンバー増加に貢献した。将来は培ってきた対話力を生かし、文化や立場の異なる人々をつなぎ、信頼を築ける社会人として活躍していきたいとアピールした。



「なぜあえて弱みを克服しようとされたのですか？」

大内麻衣（株式会社ワコール 人事部 人材・組織開発担当）：なぜ強みを伸ばすのではなく、あえて弱みを克服しようとされたのですか？

太田：私は元々緊張しやすく、少人数の授業でも手が震えてしまうほどでした。ずっと克服したいと考えていた時に行動力のある友人の『自分の夢に向かうチャンスすら失ってしまう。挑戦するに越したことはない』という言葉が心に響いて、『自分も一歩踏み出してみよう』とアメリカ留学に挑戦しました。

松島征吾（Zenken株式会社 取締役 人材戦略統括本部長）：日本人の海外留学者数が減っていますが、あなたが思う問題点はなんですか？

太田：資金不足と英語力だと思います。解決には情報提供が必要で、奨学金支援やあまり英語を話せない日本人向けのコミュニティの存在などを伝えるべきだと思います。

「他者に繋げたストーリーがあるとさらによかった」

企業の採点は、下は4点、上は7点までばらけた。

「4点」をつけた株式会社みずほフィナンシャルは「まさに花粉症が発症するかのように積もってきた自分を変えたいという欲求が“発症”して、友人の一言で変わったのは素敵なストーリーだと思います。ただ、それを他者に繋げたストーリーがあるとさらによかったです。おそらくまだ発展途上というか、階段を上っている最中だと感じました」と述べた。

「5点」をつけたベクトルは「自分のコンプレックスを乗り越えた経験をお持ちですが、その挑戦が一つしか見えませんでした。一方で、弊社には英語を使ってグローバルで活躍する部署・部門があるので、そこには向いていると思います」と評価した。