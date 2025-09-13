¹ëÀãÃÏ¤ÇàÌñ²ð¼Ôá¤ÎÀã¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤Ë ¡ã¥·¥ê¡¼¥ºSDGs¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¿¤Á¡ä¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
Åß¤Î´Ö¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¡¢²Æ¤ÎÎäË¼¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡£·úÊª¤ÎÃæ¤ËÀã¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¤ËÆüËÜ¼ò¤òÃùÂ¢¤¹¤ë¡£¹ëÀãÃÏ¤ÎàÌñ²ð¼Ôá¤Ç¤¢¤ëÀã¤ò¡¢¥¨¥³¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¡¡SDGs¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¿¤Á¡×¤ÎÂè47²ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ëÀãÃÏ¤ÇàÌñ²ð¼Ôá¤ÎÀã¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤Ë ¡ã¥·¥ê¡¼¥ºSDGs¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¿¤Á¡ä¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
Àã¤Ë¥·¡¼¥È¤òÈï¤»¤ÆÎäË¼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÍøÍÑ
Á´¹ñÅª¤ËÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿7·î²¼½Ü¤Ï¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤âµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æîµû¾Â»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥È¤¬Èï¤»¤é¤ì¤¿¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂÏÀÑÊª¤¬ÉßÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ð¥ó¥¯Æîµû¾Â¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¡¼¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åß¤Î´Ö¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¡£¤³¤ÎÀã¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²ò¤«¤·¤Æ¡¢²ò¤±¤¿¿å¤ò¥Ý¥ó¥×¤Ç¤¯¤ß¾å¤²¡¢ÎäË¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎäµÑ¿å¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉÔÅà±Õ¤òÎä¤ä¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÔÌò½êÆîÅï¤Î1³¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿4Âæ¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¡¢Àã¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ë¤¤³°¤«¤é°ìÊâ·úÊª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ëÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï½½Ê¬¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Æîµû¾Â»Ô¤Ï¿·³ã¸©ÆîÉô¤Îµû¾ÂËßÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æîµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¹ëÀãÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Åß¾ì¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÅÚÃÏ¤À¡£°ìÈÕ¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Îß·×ÀÑÀãÎÌ¤ÏËèÇ¯10¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥·¡¼¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Àã¤¬¤¢¤ë»ÔÌò½ê¤ÎÉßÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È½üÀã¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÀã¤ò¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀã¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤éÂçºå¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Àã¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¥·¡¼¥È¤Ç¼Â¾Ú¤ò»Ï¤á¤¿¡£´Ä¶¸òÄÌ²Ý¤Î´ä°æ±ÑÇ·²ÝÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥È¤òÈï¤»¤¿4·î²¼½Ü¤Ë¤Ï450¥È¥ó¡¢¹â¤µ5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î²¼½Ü¤Î¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë90¥È¥ó¤Þ¤ÇÀã¤¬²ò¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¡¼¥È¤Ï15¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢450¥È¥ó¤ÎÀã¤òÂæ·Á¤ËÀ°¤¨¤ëÁ°Äó¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï450Ëü±ß¡¢Àã»³¤ÎÀ®·¿¤Ë¤Ï150Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½ë¤¯¤Æ5·î12Æü¤«¤éÎäË¼¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤è¤êÁá¤¯Àã¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÂ¬ÎÌ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Àã»³¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë½Ì¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê²ò¤±Êý¤Ç¤¹¡£¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Àã¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯»Ä¤¹¥·¡¼¥È¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
àÌñ²ð¼Ôá¤ÎÀã¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë
Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î´Ö¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤ÎÀã¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤äÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤È¡ÖÀã¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡×¤ò2021Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢Àã»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäË¼¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤â»î¸³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Ï»Ô¤Î·ò¿Ç»ÜÀß¤äµë¿©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ËÀã¤ò»È¤Ã¤¿ÎäË¼¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤ò¤¢¤²¤ÆÀã¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹ëÀãÃÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤¬ÌÜÅª¡×¤À¤È´ä°æ²ÝÄ¹¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ëÀãÃÏ¤Î²ÝÂê¤ÏÀã¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎºÇÃæ¤ÏËÜÅö¤ËÌñ²ð¼Ô¤Ç¡¢ËèÆü½üÀã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÌñ²ð¼Ô¤ÎÀã¤ò¤¤¤«¤Ë²Æ¤Î´Ö¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅ¸»¤òÁÓ¼º¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ãù¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Àã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àã¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÔÆ¯¤¹¤ëÎäÂ¢¸Ë¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´Ê°×¤Ç°Â²Á¤ÊÊýË¡¤Ç¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó³«È¯¤·¤¿¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀã¼¼¡×¤ÇÆüËÜ¼ò¤òÃùÂ¢¤¹¤ë
Æîµû¾Â»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤âÀã¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡Ý¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÆüËÜ¼ò¤Î¡ÖÈ¬³¤»³¡×¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬³¤¾úÂ¤¡£ÉßÃÏ¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤ÊÂ¢¤Ç¡ÖÈ¬³¤»³¡×¤Î9³ä¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤½ê¤ä´Ñ¸÷µÒ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¿©Æ²¤Î¤Û¤«¡¢°û¿©Å¹¡¢ÇäÅ¹¡¢»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¤âÂ·¤¨¤¿¡Öµû¾Â¤ÎÎ¤¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµû¾Â¤ÎÎ¤¡×¤ÎÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ì³Ñ¤Ë¡¢»öÁ°¤Î¿½¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«³Ø¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡ÖÈ¬³¤»³Àã¼¼¡×¤¬¤¢¤ë¡£
Àã¼¼¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢Àã¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å·Á³¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤À¡£ÆüËÜ½ñµª¤Ë¤âÀã¼¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£ÎäÂ¢¸Ë¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ï¡¢Àã¼¼¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Î³Æ²ÈÄí¤Ë¤¢¤ê¡¢½©¤Ë¼è¤ì¤¿ÇÀºîÊª¤òÀã¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Àã¹ñ¤ÎÊë¤é¤·¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÅ¸¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÄÌÏ©¤â¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
ÄÌÏ©¤ÎÀè¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿Àã¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤òÃùÂ¢¤¹¤ë¥¿¥ó¥¯¡£²¹ÅÙ·×¤Ï6.3ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àã¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤Ç¡¢2·î²¼½Üº¢¤ËÂçÎÌ¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò²°º¬¤äÊÉ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀã¼¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1¤Ä¤ÎÉô²°¤ËÀã¤ÈÃùÂ¢Êª¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤ä¤¹¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢É¹¼¼·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¡¢Ä¾ÀÜÀã¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Þ¤¯¤é·¿¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Î¼¼²¹¤Ï4ÅÙÁ°¸å¡¢²Æ¾ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â6ÅÙÄøÅÙ¤È¤Û¤Ü°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀã¼¼¡×¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
È¬³¤¼òÂ¤¤¬Àã¼¼¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï2013Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£À¶¼ò¤ä¹í¤Ê¤É¤Î²·ÉôÌç¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬³¤»³¤Î¾åÂ¼ÊþÈþ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²Ý²ÝÄ¹¤Ï¡¢Àã¼¼¤òºî¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀã¼¼¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Àã¹ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àã¤ò¹©É×¤·¤¿»ÜÀß¤ò¹½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î´Ö¤Ë2¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é3¥á¡¼¥È¥ë¤âÀÑ¤â¤ëÀã¤Ï¡¢Ìñ²ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Àã¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀã²ò¤±¿å¤âÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¼ò¡ØÈ¬³¤»³¡Ù¤ÎÃ¸Îï¤ÊÌ£¤ï¤¤¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÆ¤Ê¤É¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÇÀºîÊª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢ÊÝÂ¸¿©¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤Î¤âÁ´ÉôÀã¤Î²¸·Ã¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀã¤ÎÊë¤é¤·¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ»ÜÀß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Àã¼¼¤ÇÃùÂ¢¤Ç¤¤ëÆüËÜ¼ò¤ÎÎÌ¤Ï2000ÀÐ¡¢Ìó36Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¼òÍÑ¤ÎÀã¼¼¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤À¡£ÄÌ¾ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ï¸¶¼ò¤ò3¤«·î¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÃùÂ¢¤·¤Æ¤«¤é½Ð²Ù¤¹¤ë¡£Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¹´üÃùÂ¢¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Àã¼¼¤Ï²¹ÅÙ¤¬°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÄê¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÅÅµ¤¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿¶Æ°¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹´üÃùÂ¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯Ì£¤ò¸«¤Ê¤¬¤é3Ç¯´Ö½ÏÀ®¤·¤ÆÈ¯Çä¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú È¬³¤»³Àã¼¼ÃùÂ¢»°Ç¯¡×¡£Çò¤¤¥Ü¥È¥ë¤¬¡¢Àã¤È¤¤¤¦¼«Á³¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¼ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÀã¼¼ÃùÂ¢»°Ç¯¡×¤Ï¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ4Âç¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç2021Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ùÁª¼ê¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ÎÂç²ñ³«ºÅÁ°¤ËÎòÂå¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¡£Àã¼¼¤Ç¤Ï8Ç¯ÃùÂ¢¤ÎÆüËÜ¼ò¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À½Â¤¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ºÉÊÇö¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÀã¼¼ÃùÂ¢»°Ç¯¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àã¼¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¼ò°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ê¤É¤òÃùÂ¢¡£Àã¤ÎÎäµ¤¤Ï¡Öµû¾Â¤ÎÎ¤¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤òÎäÂ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉô²°¤ÎÎäË¼¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àã¤Î¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢ÃÏ¾ì»º¶È¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æîµû¾Â»ÔÆâ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Àã¼¼¤Ë¤è¤ëÁÒ¸Ë¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬10¿ô¼Ò¤ËµÚ¤Ö¤Ê¤É¡¢»º¶È¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Àã¼¼¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÀã¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¿¤á¤¿ÎäË¼ÍÑ¤Î450¥È¥ó¤ÎÀã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤äÅÅµ¤Âå¤¬¤É¤ì¤À¤±ºï¸º¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤ò»»½Ð¤·¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¡¢¤è¤ê°Â¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤âÀã¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£º£¸å°ìÈÌ²ÈÄí¤ËÀã¤ò¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤·¤Æ¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÎäµ¤¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åß¤Î´Ö¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÀã¹ñ¡×¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£