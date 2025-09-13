¡Ö½Ð»ºÄ¾Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ä¡×Ç¥ÉØ¤ÎºÊ¤ÎÉü½²·×²è¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢Ç¥ÉØ¤ÎºÊ¤ÎÉü½²·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Î´é¡¢¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡×
¡Ö·ëº§¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥â¥é¥Ï¥é¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤¿É×¡£»ä¤¬Ç¥¿±¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤Ï°²½¤·¡¢¡Ø¥Ö¥¯¥Ö¥¯ÂÀ¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡¡Áá¤¯ÂÎ·¿¤òÌá¤»¡Ù¤Ê¤ÉË½¸À¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤ËÉ×¤ÏÉ÷Â¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¤ªÁ°¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤»¤¤¤À¡Ù¡ØÃË¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡©¡Ù¤È¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤ÏÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤ò·è°Õ¡£É×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤Î¾Úµò¤òÄÏ¤à¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¤³¤ÎÁ°¤â¡Ø¤ªÁ°¤Î´é¡¢¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤ÀË½¸À¤òÅÇ¤±¤ÐÅÇ¤¯¤Û¤É¡¢»ä¤ËÍÍø¤Ê¾Úµò¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¤Û¤É¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ø½Ð»ºÄ¾Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Ë
¢¦ É×¤ÏºÊ¤¬Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡£
