【ブンデスリーガ第3節】(バイアレーナ)

レバークーゼン 3-1(前半2-0)フランクフルト

<得点者>

[レ]アレックス・グリマルド2(10分、90分+8)、パトリック・シック(45分+4)

[フ]ジャン・ウズン(52分)

<退場>

[レ]ロベルト・アンドリヒ(59分)、エキ・フェルナンデス(90分+2)

<警告>

[レ]ロベルト・アンドリヒ2(19分、59分)、エキ・フェルナンデス2(78分、90分+2)、ルーカス・バスケス(90分+4)

[フ]ジャン・ウズン(79分)、エリェ・ワイ(90分+4)、アルトゥール・テアテ(90分+7)

2人退場のレバークーゼンに完敗…フランクフルト、堂安起点に1点返すも今季初黒星