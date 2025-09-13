レバークーゼンvsフランクフルト 試合記録
【ブンデスリーガ第3節】(バイアレーナ)
レバークーゼン 3-1(前半2-0)フランクフルト
<得点者>
[レ]アレックス・グリマルド2(10分、90分+8)、パトリック・シック(45分+4)
[フ]ジャン・ウズン(52分)
<退場>
[レ]ロベルト・アンドリヒ(59分)、エキ・フェルナンデス(90分+2)
<警告>
[レ]ロベルト・アンドリヒ2(19分、59分)、エキ・フェルナンデス2(78分、90分+2)、ルーカス・バスケス(90分+4)
[フ]ジャン・ウズン(79分)、エリェ・ワイ(90分+4)、アルトゥール・テアテ(90分+7)
└2人退場のレバークーゼンに完敗…フランクフルト、堂安起点に1点返すも今季初黒星
