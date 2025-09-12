「ウズ バイ フローフシ（UZU BY FLOWFUSHI）」が、小売店での販売を順次終了し、オンライン販売のみに切り替える。また、人気のアイライナー「アイオープニングライナー」の公式オンラインサイトにおける販売価格を1694円から1100円へと改定する。

ウズ バイ フローフシは、2019年3月に誕生。ブランドを代表するアイテムであるアイオープニングライナーは、ブラックやブラウンなどの定番色のみならず、イエローやパープル、ホワイトなど多様なカラーをラインナップ。アイライナーの他にも、マスカラやまつげ美容液、アイクリームなどを展開し、全国のバラエティストアやドラッグストアなどで取り扱っている。

今回の販路切り替えと価格改定は、「見えないコスト」の削減と、消費者への価値還元を目指して実施。化粧品の価格に含まれている、流通・広告・中間マージンといった“見えない”コストが、消費者が商品を手に取りにくくしていると考え、美しさがより自由で、手に取りやすいものであるべきという思いから、価格構造そのものの“フェア化”に踏み切った。ウズ バイ フローフシは、この取り組みを「ビューティのフェアトレード」と位置づけ、美しさを誰もが楽しめる“フェアな選択”を提供する。

オンライン販売のみに切り替えることでコストを削減し、その分をユーザーに還元することを目的としている。これにより「もっと多くの人にとっての“ビューティの入り口”となること」を目指すという。

