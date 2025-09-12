「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」が、シューズ「ゲル エヌワイシー（GEL-NYC）」のエクスクルーシブモデルを発売する。9月12日の12時からASICS SportStyle DTC、「ミタスニーカーズ（mita sneakers）」、「ヘリンボーン フットウェア（Herringbone Footwear）」で予約を受け付け、9月19日に同店舗で販売する。

ゲル エヌワイシーは、「アウェイク ニューヨーク（Awake NY）」を手掛けるデザイナー アンジェロ・バク（Angelo Baque）が2023年にデザイン。アシックスを象徴するアーカイヴシューズや、時代にとらわれないデザイン、モダンカルチャーからインスパイアされた要素を融合したライフスタイルシューズとして製作した。

エクスクルーシブモデルは、アッパーにナイロンメッシュとスエードを重ね合わせたテキスタイルを使用。カラーリングはグレーを採用した。価格は1万8700円。

