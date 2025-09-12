新バッグブランド「レカミエ」がデビュー　“黄金比”にフォーカスしたデザイン

デザイナー 安藤大春が手掛ける新バッグブランド「レカミエ（RÉCAMIER）」がデビューした。今月「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS）」との別注アイテムを発売し、デビューコレクションのデリバリーは来年2月頃を予定している。

デザイナーの安藤は、ウィメンズウェアブランドの「ミドラ（MIDDLA）」やメンズウェアブランドの「オーハル（Ohal）」を手掛けるほか、現在のモスバーガーの制服のデザインを担当している。

レカミエは、和と洋、過去と未来、硬さと柔らかさ、直線と曲線といった相反するものの調和を背景に、数学的で建築的な観点でデザインを追求するバッグブランド。

アイコンモデル「KINCHACK」は、ミドラで多用している変形プリーツを巾着に応用。「黄金比」の考えを元に設計されたパターンで立体的に組み立て、日本古来の「巾着」をモチーフにしたユニークな造形に仕上げた。サテンとオーガンジーの2種類の生地でそれぞれ2サイズを揃え、価格はサテンが1万4300〜1万7600円、オーガンジーが1万3200〜1万6500円。比較的手に取りやすい価格で展開するなど、ミドラやオーハルのエントリーアイテムとして幅広い客層へのリーチを目指す。今後はアジアを中心に海外展開も視野に発信していくという。

また、ハローキティの顔の縦横比も黄金比と呼ばれていることから、バーニーズニューヨーク限定で展開しているハローキティのアートフィギュア「HELLO KITTY BLACK SERIES」のドレスも製作。「KINCHACK」バッグをワンピースにしたような造形のドレスで、商品化も検討しているという。

ブランドのアイコンマークは、一辺の長さと対角線の長さが黄金比とされる「五角形」。デビューコレクションでは五角形をモチーフにしたレザーバッグを発表した。ソリッドな見た目に反してソフトな手触りのレザーや、エレメント（務歯）を通常よりも細かくすることでスムーズな開け心地を実現した特注ファスナーなど柔らかな印象を与えるディテールを追求した。2サイズ展開で、価格は3万800〜5万2800円。