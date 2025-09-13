本日9月13日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆内田篤人が行く！日本列島 ダーツの旅 in 秋田県由利本荘市西目町

サッカー元日本代表の内田篤人がダーツの旅に初参戦。漁港で運搬作業中の男性に話しかけるも、秋田の方言に大困惑。海岸で出会ったサーファーたちは、元プロスノーボーダーと判明。中にはスノーボード五輪金メダリストに関係するスゴイ人物も。

息子が内田の大ファンという男性は、息子にいきなりテレビ電話をしてみることに。すると、まさかの偶然に内田が「仕込んでる!?」とスタッフに確認するほどビックリ。男性二人組の方々にはドローンを使った農作業を見せてもらい、ドローンの技術に「すごい！」と感激する内田だが、男性が着ていたボロボロのTシャツにはさらに驚愕。「なかなかレアですよ」と内田も驚くサッカー関係のTシャツとは？

そして、秋田のサッカー強豪校・西目高校サッカー部を電撃訪問。「やばい！」と興奮する部員たちを前にすると、内田は「恥ずかしい」と恐縮。“ゴール前の攻防”をテーマにした練習に「僕でよければ」と参加すると、「久しぶりに蹴るな、ボール」としみじみ。まずは、見学する控えの部員たちに練習で注目するポイントを伝授。練習後には、内田が彼らの改善点を次々と指摘しアドバイスを送る。

そのほか、玄関先でバーベキューをしていた家族から、とっておきの食材を御馳走され「うっまー！」と思わず爆笑したり、女子高校生の集団にはカッコイイ角度を指南されたり、言われるがままに写真を撮ったりと、その勢いにタジタジ。かつてない内田の一面が満載！

☆世界195か国の人と乾杯しようの旅 in 真夏の京都

“全世界195か国の人と乾杯をする”という目標を掲げ、日本を訪れているたくさんの外国人の方々に話を聞くコーナー。これまでのロケでは63か国の人たちと乾杯に成功しており、今回は1000万人以上の外国人が訪れる日本屈指の観光名所で、まだ出会っていない国の人たちを探す。

初めて出会ったクウェートの男性は、名物の料理や日本で驚いたことなど、“イケメン”なトークを展開。エジプトの大学で建築学を学ぶ学生2人組は、大阪・関西万博でスタッフも驚くほどの数のパビリオンを見学。訪れた中で一番よかったパビリオンとは？

カナダから来たカップルに話を聞くと、「早く結婚したい」とラブラブ。そこで、彼女に聞こえないように、彼氏にプロポーズの予定を聞いてみると、素敵なサプライズを考えていることが判明する。さらに、初めて出会ったある国の女性たちから、「田中」という苗字の日本人は人気者になれるという情報が。これにスタジオゲストの田中直樹（ココリコ）が興味津々。人気者になれる理由とは？

そのほか、アメリカ・ニューヨークから来た筋肉バキバキな“奇跡の脳外科医”や、米の値段の高さに嘆く留学生たち、日本の漫画に夢中な男性などが登場。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

田中直樹（ココリコ）、蒔田彩珠、井森美幸 ※順不同

【ロケゲスト】

内田篤人