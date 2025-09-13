日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円安の4万4400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45200.70円 ボリンジャーバンド3σ
44768.12円 12日日経平均株価現物終値
44499.00円 ボリンジャーバンド2σ
44400.00円 13日夜間取引終値
44150.00円 5日移動平均
43797.30円 ボリンジャーバンド1σ
43205.00円 一目均衡表・転換線
43095.60円 25日移動平均
42865.00円 一目均衡表・基準線
42393.90円 ボリンジャーバンド-1σ
41692.20円 ボリンジャーバンド2σ
40990.50円 ボリンジャーバンド3σ
40742.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40696.13円 75日移動平均
39680.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38840.95円 200日移動平均
