TOPIX先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6ポイント安の3129.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3185.48ポイント ボリンジャーバンド3σ
3160.49ポイント 12日TOPIX現物終値
3157.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
3137.80ポイント 5日移動平均
3129.50ポイント 13日夜間取引終値
3128.52ポイント ボリンジャーバンド1σ
3104.25ポイント 一目均衡表・転換線
3100.04ポイント 25日移動平均
3077.25ポイント 一目均衡表・基準線
3071.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3043.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
3014.60ポイント ボリンジャーバンド3σ
2937.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2927.83ポイント 75日移動平均
2890.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2786.39ポイント 200日移動平均
株探ニュース
