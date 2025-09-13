　13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6ポイント安の3129.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3185.48ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3160.49ポイント　　12日TOPIX現物終値
3157.00ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3137.80ポイント　　5日移動平均
3129.50ポイント　　13日夜間取引終値
3128.52ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3104.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3100.04ポイント　　25日移動平均
3077.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3071.56ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3043.08ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3014.60ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2937.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2927.83ポイント　　75日移動平均
2890.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2786.39ポイント　　200日移動平均


