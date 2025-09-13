グロース先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
813.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
801.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
778.00ポイント 一目均衡表・基準線
776.24ポイント 25日移動平均
768.00ポイント 一目均衡表・転換線
763.70ポイント ボリンジャーバンド-1σ
761.80ポイント 5日移動平均
761.79ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
759.49ポイント 75日移動平均
752.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
751.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
750.00ポイント 13日夜間取引終値
742.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
694.79ポイント 200日移動平均
株探ニュース
