　13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

813.85ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
801.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.78ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
778.00ポイント　　一目均衡表・基準線
776.24ポイント　　25日移動平均
768.00ポイント　　一目均衡表・転換線
763.70ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
761.80ポイント　　5日移動平均
761.79ポイント　　12日東証グロース市場250指数現物終値
759.49ポイント　　75日移動平均
752.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
751.17ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
750.00ポイント　　13日夜間取引終値
742.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
694.79ポイント　　200日移動平均


