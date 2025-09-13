「コスパ重視で服探し」→【しまむら】がイイかも！ 可愛さ100点♡「おしゃれトップス」

コスパ重視でかわいい服を見つけたい！ そんな人におすすめしたいのが【しまむら】のトップス。プチプラとは思えないデザイン性で、すぐにでも毎日のおしゃれに取り入れたくなりそうなトップスが勢ぞろい。さらっと着るだけでサマ見えしそうなものから、レイヤードにもぴったりの合わせやすいトップスまでバリエーション豊富。今回はおしゃれさんが実際に購入した、「おしゃれトップス」をご紹介します。

2枚合わせても3000円以下の高コスパ

【しまむら】「スソレースT」\1,089（税込）、「レースUPキャミチュニック」\1,639（税込）

袖のフリルがさりげなく可愛いグレーのTシャツと、フリルとリボン付きのチュニックを重ねた、しまむらトップス同士のコーデ。どちらも甘めなデザインですが、デニムパンツを合わせることで、甘さを程よく抑えています。どちらのトップスも主張しすぎず着回しやすそう。2点合わせても税込3,000円以下というお得感も魅力。他のアイテムとも合わせやすそうで、着こなしの幅が広がりそうです。

映えトップスで顔まわりを華やかに

【しまむら】「ドットフリルブラウスハン」\1,639（税込）

大きめのフリルがポイントのトップスは、黒のラインが引き締め役になって甘さのなかに大人っぽさも感じるデザイン。ショート丈でスタイルアップも狙えそう。胸元と背中が大きく開いているので、インナーとの組み合わせ次第で少し雰囲気を変えて楽しめそうです。目を引く存在感と着回し力でこの価格なので、手に取りたくなりそう。

大人可愛い袖の刺繍がポイント

【しまむら】「シシュウBL」\1,639（税込）

袖のデザインと首元のリボンがアクセントになったトップス。ふんわりした袖と、肘でキュッと絞られたシルエットがメリハリをつけてくれて、可愛らしいシルエットに。ボヘミアンテイストを感じる刺繍も、落ち着いた色合いが上品で、ナチュラルな雰囲気のスタイルが好きな方にもおすすめ。パンツにもスカートにも合わせやすく、普段のコーデにも取り入れやすそうです。

デニムカジュアルに少し甘さをプラス

【しまむら】「TT＊NATフリルPTPO」\1,089（税込）

袖口がフリルになっているTシャツは、カジュアルなロゴデザインに可愛らしさをプラスしてくれる一枚。甘さがほんのり加わって、いつものTシャツコーデもおしゃれな印象に。デニムパンツと合わせるだけでもコーデが決まり、忙しい朝にも頼れそうな存在。程よい甘さで、大人世代のカジュアルコーデにもすっと馴染んでくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N