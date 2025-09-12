¡Ö¿ÈÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¡×¡Ö»äÅª¤ËÏ¢Íí¡× ³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤Î¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤Îµ¿¤¤¡×23·ï¤òÄ´ºº¤Ø¡¡Ì¾¸Å²°»Ô
Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åð»£»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ô¤Ï³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤òµ¿¤ï¤»¤ë23·ï¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢»Ô¤Î³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ¿¦°÷Ìó1Ëü7000¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¸ÀÆ°¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿·ë²Ì¡¢28·ï´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤Ç¡¢28·ï¤Î¤¦¤Á¡¢À¸ÅÌ¤òÉ¨¤ËºÂ¤é¤»¤ë¿ÈÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¤ä¡¢»äÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤òµ¿¤ï¤»¤ë»ö°Æ¤¬23·ï¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¤ò¤á¤É¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¤Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£