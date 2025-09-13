★中山３Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝キャンディブーケ

マイル戦でデビューしたレイデオロ産駒。徐々に距離を縮めながら２走前は芝の千直で２着に好走したが、前走は今回と同じ舞台で再びダートに投入された。

その前走はスタートがひと息も果敢にハナを奪うとしぶとく粘って０秒１差の２着を確保。３着以下には５馬身差もつけたように相手ひとつで勝ち上がるレベルに来ている。

激走馬に挙がった要因は「上位騎手騎乗」と「前走より枠順が好転」。昨年以上の勝利を積み重ねる５年目の横山琉人騎手を背に、意欲の連闘策で未勝利脱出を狙う。

★阪神７Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝アズユーライク

デビュー２戦はダートに起用されて大敗続きだったエピファネイア産駒だが、３か月半の休養を挟んだ３戦目から芝に転向。安定した走りを見せている。

初めて２０００メートルに距離を延ばした前走はメンバーの最速上がりを駆使。逃げ馬が３着に残る流れで２着に入り、適性距離にめどを立てた。

今回は「前走より枠順が好転」と「距離変化で好転」が激走馬の要因。４走前に小差の４着に好走している舞台なら今回も上位争いに加わってくる。

★中山１２Ｒ・ ３歳上１勝クラスの馬トク激走馬＝ストラニエーロ

３走前の新潟で初勝利をゲット。昇級後の２戦はいずれも函館の２０００メートル戦で勝ち馬から０秒３差の３着、５着とクラス突破を狙える位置まで来ている。

２走前は出遅れて最後方から追い込み、好スタートを切った前走は果敢にハナに立つなど脚質を問わない万能タイプだが、今の馬場を考えると先行力が武器になる。

激走馬の要因は「能力指数が上位」と「ペースメーク力が高い」の２点。特に前走でマークした能力指数がトップタイの数値と高い評価を得ている。