◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６ｘ―５パナマ＝延長９回タイブレーク＝（１２日・沖縄セルラー那覇）

連覇を目指す日本が、スーパーラウンド（ＳＲ）２戦目でパナマとの死闘を制し、開幕７連勝で１位での決勝進出を決めた。１４日に米国と対戦する。２試合連続タイブレークの末に延長８回、４点差を追いつき、延長９回１死満塁、岡部飛雄馬（敦賀気比）のスクイズでサヨナラ勝ち。岡部は２戦連続Ｖ打。日本は１次Ｒから持ち越す２勝を含め、４勝０敗と首位をキープ。１３日午後６時３０分からは台湾戦に臨み、下重賢慎（健大高崎）が先発する。

【パナマ戦記録メモ】

・Ｕ−１８ワールドカップでの高校日本代表の４点差逆転勝ちは、２０１３年１次ラウンド第５戦のカナダ戦○７−５（１−５→最終７−５）以来、２度目の最大得点差タイの逆転勝ち。初戦から７連勝以上は、２０１３年７連勝、２０１５年８連勝と３度目となった。

・２００４年以降、高校日本代表のＵ−１８ワールドカップでのサヨナラ勝ちは、２０２２年１次ラウンド第３戦のパナマ戦（○５−４）以来、３度目。サヨナラスクイズは史上初。

・１大会２度、２試合連続のタイブレークでの勝利は初めて。

・２００４年以降、高校日本代表投手のＵ−１８ワールドカップでの２ケタ奪三振は、２０１９年ＳＲ・カナダ戦の奥川恭伸（星稜＝１８Ｋ）以来、１４人目（１６度目）となった。