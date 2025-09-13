残り10試合…熾烈なJ1昇格争い

J2もラスト10節となり、いよいよ昇格や残留をかけた終盤戦に突入するが、夏の移籍期間がクローズしたところで、J1に引き抜かれなかった実力者を筆者の視点で、ベストイレブン形式で選ばせてもらった。

選考にあたり、例外として山口蛍（V・ファーレン長崎）や高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）といったJ1での実績の方が長い選手、倍井謙（ジュビロ磐田）のようにJ1クラブから期限付き移籍している選手も対象外としている。

GKはホセ・スアレス（ジェフ千葉）だ。開幕直前に徳島ヴォルティスから加入。当初は昨シーズンのV・ファーレン長崎で評価を高めたGK若原智哉が期待を集めていたが、キャンプ中に膝を負傷してしまい、長期離脱が決まった中で、スアレスが千葉に加わった。しかし、そうした経緯も良い意味で忘れてしまうほど、ビルドアップやシュートセーブなど、千葉の攻守を支えるクオリティが目立っており、仲間に与える安心感という意味ではJ2ナンバーワンではないか。J1のクラブで主力のGKに怪我人が出た時に、真っ先に筆者はスアレスの姿が浮かんだ。

もし千葉が悲願のJ1昇格を果たすことができれば、ファジアーノ岡山の躍進を支えるトーマス・ブローダーセンのような存在になっていくことが期待できる。そのほか、後藤雅明（V・ファーレン長崎）とトーマス・ヒュワード・ベル（モンテディオ山形）はJ1でも十分に通用するパフォーマンスを見せている。またスアレスが移籍した徳島において、生え抜きで在籍4年目となる田中颯が、J2最少失点の堅守を支えていることは印象的だ。

センターバックは正直、かなりタレントが多く、2人に絞るのに頭を悩ませた。その中で驚異的な空中戦の強さを見せる照山颯人（V・ファーレン長崎）と相手FWから自由を奪う孫大河（ヴァンフォーレ甲府）の2人は個として評価した時に、十分にJ1で通用するものがある。外国籍選手ではガブリエウ（RB大宮アルディージャ）が圧巻だが、そもそもブラジル・セリエAの名門ボタフォゴやアトレチコ・ミネイロで実績のある選手なので、今回の基準だと入れにくい。

もちろん大宮と言えば、U-20日本代表のキャプテンである市原吏音も有望なタレントだが、勝負を左右するところでの働きというところでは、まだまだ伸ばしていくことができるだろう。徳島の堅守を中央から支える山田奈央も、対人戦と統率力の両面を兼ね備えており興味深い。ビルドアップや状況判断というところを加味すると、江粼巧朗（ジュビロ磐田）のインテリジェンスはJ1基準でも、なかなか見当たりにくいレベルだ。

サイドバックは真瀬拓海（ベガルタ仙台）と大森渚生（水戸ホーリーホック）の2人を選んだ。真瀬に関してはベースの身体能力が非常に高く、ライン際での1対1の強さに加えて、高い位置でウイング顔負けの攻撃力を見せる。実際、仙台では必要に応じて、サイドアタッカーとしても起用されるほどだ。大森は首位の水戸を左サイドから支えるレフティーで、ボールを奪って前に出ていく能力が高い。東京ヴェルディの出身ということで、テクニカルなベースもしっかりした選手だが、栃木SCで培った戦うハートの強さは大きな武器だろう。

2トップは異論なし

ボランチは鹿沼直生（徳島ヴォルティス）と武田英寿（ベガルタ仙台）のセットになった。前者はボールを奪ってファーストパスを付けていく能力の高さ、そこから機を見て前に出ていく破壊力という部分で、J2では突出したものがある。苦しい時にセンターバックの手前でフィルター役になる効果も高い。最少失点といいとGKやバックラインに評価は向きやすいが、鹿沼の貢献は大きいだろう。武田は浦和レッズからのレンタルで経験を積んできたが、今シーズンは完全移籍という形で地元に戻った。左足の展開力はもちろん、守備面も森山佳郎監督に鍛えられて力強くなっている。

その武田とボランチのコンビを組む鎌田大夢（ベガルタ仙台）も非凡なタレント力の持ち主だが、起点になるプレーに加えて、前に出ていった時の決め手が強まれば、さらに上のステージでも輝けるだろう。中盤での存在感という意味では大崎航詩（水戸ホーリーホック）も負けていない。攻守のトランジションにおける質が高く、ミドルシュートやラストパスの強さも備えている。チャンスの起点という意味では櫻井辰徳（サガン鳥栖）の名前を挙げない訳にはいかない。攻守のインテンシティーの高さはエドゥアルド（ジェフ千葉）がJ2のトップレベルだ。

攻撃的なMFでは鳥海芳樹（ヴァンフォーレ甲府）を一押ししたい。ちなみに読み方は「とりうみ」でも「ちょうかい」でもなく「とりかい」だ。縦に仕掛ける意欲が強く、そこから高い確率で危険なラストパスやシュートに持ち込むことができる。サイズは大きくないが、全員のパワーを込めるようなミドルシュートは相手の脅威でしかない。もう一人はサイドアタッカーの椿直起（ジェフ千葉）を選んだ。J2屈指のドリブラーであり、波に乗るとファウルでしか止められないようなキレがある。3得点5アシストという数字もなかなか立派だが、それ以上に攻撃面で果たしている役割は大きい。他にも泉柊椰（RB大宮アルディージャ）はチャンスの大半を生み出しており、大宮の攻撃に欠かせない存在となっている。山下優人（いわきFC）の攻撃のクオリティも目が離せない。

FWはここまで15得点のマテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）と13得点の渡邉新太（水戸ホーリーホック）の2人に関して、おそらく異論はほぼないのではないか。ただし、マテウス・ジェズスに関してはJ1のクラブが欲しがっても、移籍金や長崎を超える待遇で獲得するのは簡単ではないだろう。もともと本職のFWではなく、長崎で得点力を開花させたことも価値は高い。渡邉は前所属の大分トリニータで2021年にJ1を経験しているが、多くはJ2で過ごしており、30歳にして圧倒的な輝きを放っている。

昨年のJ3ベストイレブンである塩浜遼（ロアッソ熊本）とマルクス・ヴィニシウス（FC今治）が揃って、J2でも大活躍を見せていることは注目に値する。ヴィニシウスと前線でコンビを組む横山夢樹（FC今治）もボールを持って前を向いた時の打開力は凄まじいものがある。まだそれほど多くの出場時間を得てはいないが、18歳のFW新川志音（サガン鳥栖）もドリブルの破壊力があり、さらにフィニッシュの精度やプレーの連続性が上がっていけば、J2では規格外の選手になっていきそうだ。（河治良幸 / Yoshiyuki Kawaji）