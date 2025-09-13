ºÇ¶¯¶²Îµ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤òÉ®ÅÉ¤ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡ª¡Ú¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹ ¡Û
ËèÆü¹ó½ë¤¬Â³¤¯¤³¤Î²Æ¡¢ÎÃ¤òµá¤á¤Æ±Ç²è´Û¤ØGO¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¡¢ÀèÆü´Ñ¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶²Îµ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î¿·ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡£2022Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¤ÇÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é3Ç¯¥ê¥Ö¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¶²Îµ¤¿¤Á¤¬ÂçË½¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë2001Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯·¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥¹¥ë¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤òÅÝ¤·¤¿ºÇ¶¯¤Î¶²Îµ¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Éü³è¤ÎÂçÃÏ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¡Ê¤½¤ì¤â·²¤ì¤Ç¡ª¡Ë¡£
Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã£¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤ÏºÇ¶¯¶²Îµ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹À½ºî¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¢¥¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡ÊX-PLUS¡Ë¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯·¡Ù¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¥¥Ã¥È¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢¡¼¥È
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù
¿ÍÎà¤òµß¤¦¿·Ìô³«È¯¤Î¤¿¤á¤ËÎ¦¡¢³¤¡¢¶õ¤Î3Âç¶²Îµ¤ÎDNA¤òºÎ¼è¤¹¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¹©ºî¤ÎÀìÌç²È¥¾¡¼¥é¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡Ê¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡Ë¡£Èà½÷¤ÏÃµºº¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À´í¸±¤Ê¶²Îµ¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸Â©¤¹¤ë¶ØÃÇ¤ÎÅç¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¸ø³«Æü¡§2025Ç¯8·î8Æü
Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ÃÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ëÀìÌç»ï¤ä°ìÈÌ¼ñÌ£»¨»ï¡¢ÌÏ·¿»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÏ·¿À½ºî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½ºî¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎºîÎãÀ½ºî¤ä¸¶¹Æ¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤È¥×¥é¥â¥Ç¥ëºî¤ê¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌÏ·¿¿Í¡£¥¿¥ß¥ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ï¥¦¥Ä¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡ÊX PLUS¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹
º£²óÀ½ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶²Îµ¤ä²ø½Ã¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡ÊX PLUS¡Ë¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò1/35¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥¥Ã¥È¡£·àÃæ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¸¥ª¥é¥ÞÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥Ã¥È¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Ç¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤Ç¡¢Î¦¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤Ãæ¤Ç¤â³ÍÊª¤ò¼í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹Í¸Å³ØÅª¤Ê¿·Àâ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¾è¤ëÁ¥¤ò³¤Ãæ¤«¤é½±¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¤½¤ì¤â·²¤ì¤Ç¡Ä¡£
¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯IIIÈÇ¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î°ã¤¤¤ÏÂÎ¿§¡£Á°ºî¤Ç¤ÎÃÏÌ£ÌÜ¤Î¡È¤¤¤«¤Ë¤â¶²Îµ¡ª¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Ê¿§Ä´¤«¤é°ì¿·¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÇØ¤Ó¤ì¤«¤éÂÎ¤Ë¤«¤±¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÂÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï»¤ÎÇØ¥Ó¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÎÇØ¥Ó¥ì¤¬³¤ÌÌ¤ÇÇÈ¤ò½³Î©¤Æ¤Æ¡¢¼ç¿Í¸øÃ£¤Î¾è¤ëÁ¥¤Ë·²¤ì¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥¾¥ï¥¾¥ï¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤ÏÂÎ¿§¤¬¤ª¿§Ä¾¤·¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏÈÇ¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡ÊX PLUS¡Ë
¡Ö1/35 ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡×¡Ê6600±ß¡Ë
È¯Çä¡§2024Ç¯12·î
>> X PLUS
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤«¤é¤â¡¢¶²Îµ¤Î²ÄÆ°¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥×¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡×¤ÎÆÃÊÌ¥¥Ã¥È¤¬È¯ÇäÃæ¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÎ¿§¤òºÆ¸½
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
¡Ö¥×¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹ JURASSIC WORLD ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡Ê¿§Ê¬¤±ºÑ¤ß¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¡Ê2915±ß¡Ë
¢£ÇÉ¼ê¤Ê¶²Îµ¤¬¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÏÇò°¡µª¸å´ü¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¶²Îµ¤Ç¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½ÀÐ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ¹Ìó12m¡¢ÂÎ¹âÌó4m¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ¤Ó¤ì¤Î¹â¤µ¤¬Ìó1.8m¡¢µðÂç¤ÊÄÞ¤È±Ô¤¤²ç¤ò»ý¤ÄÆù¿©¶²Îµ¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤ä¡¢ÌëÆ»¤ÇÀäÂÐ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¶²Îµ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê²ñ¤ï¤Í¡¼¤è¡Ë¡£
¶²Îµ¤ÎÂÎ¿§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸½Âå¤Î¥ï¥Ë¤È¤«¥È¥«¥²¤ò¸µ¤Ë¹Í»¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡È²¶¤Ï¥¢¥Ö¥Ê¥¤¤è¡É¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤¹¤ë·Ù²ü¿§¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇØ¤Ó¤ì¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¦¥ï¥±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÌÏ·¿Åª¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¿§¤ËÅÉ¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸ÊªÅª¤ÊÅÉÁõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÎÂÎ¿§¤ÏÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡¢²¶¤Ï¶§Ë½¤À¤¼¤§¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥È¤ÏÈéÉæ¤Î¼Á´¶¤ä¥·¥ï¡¢¶ÚÆù¤ÎÉÕ¤Êý¤Ê¤É¤¬Èó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸ÊªÅª¤ÊÅÉÁõ¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥¨¥¢¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÅÉÎÁ¤ò»È¤¤É®ÅÉ¤ê¤Ç¼Á´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ
¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¹¤Î¶²Îµ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¹ç¤ï¤»ÌÜ¡ÊÀÜÃåÀþ¡Ë¤¬¶ËÎÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥ÄÊ¬³ä¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¹ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤Á¤Êº¸±¦Ê¬³ä¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ä¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë³°Èé¥Ñ¡¼¥Ä¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¡¼¥ÄÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¹ç¤ï¤»ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥Ä¤¬º¸±¦Ê¬³ä¤À¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈéÉæ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤»ÌÜ¾Ã¤·¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆâÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë³°Èé¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤³¤ÎÊý¼°¤ÏÂçÀµ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ¿Þ¡£¿Ä¤È¤Ê¤ëÆ¹ÂÎ¤Ë7ÅÀ¤Î³°Èé¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ÀâÌÀ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±ÑÊ¸¤À¤¬¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¹¤ÏÆüËÜ¤ÎÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À
¢¥À®·¿¿§¤Ï¥ì¥ó¥¬¿§¡£¤³¤ì¤¬Æ¹ÂÎ¤Î¿Ä¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ä
¢¥¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Èé¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀÜÃå¤·¤¿Æ¹ÂÎ¥Ñ¡¼¥Ä¡£Ãæ±û¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¸åÂ¤¬¤Ä¤¯¡£³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÂç¤¤á¤Î¥Ô¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ä¤È¤Ê¤ëÆ¹ÂÎÂ¦¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç·ä´Ö¤äÃÊº¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¢¥¥¹¥é¥¤¥É¶â·¿¤ÇÀ®·Á¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆâÉô¤ò¶õÆ¶²½¡¢Æù¸ü¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ò¥±¡Ê¥Ñ¡¼¥ÄÉ½ÌÌ¤Î±ú¤ß¡Ë¤òËÉ¤¤¤ÀÇØ¤Ó¤ì¥Ñ¡¼¥Ä¡£Æ¹ÂÎ¤È·ä´Ö¤Ê¤¯¥Ô¥¿¥ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë
¢¥Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¸ý¤ÈÆ¬Éô¤Ï¾å²¼Ê¬³ä
¢¥±Ô¤¤²ç¤äÀå¤Ê¤É¤ÏÊÌ¥Ñ¡¼¥Ä²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¹ÐÆâ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë
¢¥ÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿Æ¬Éô¡£¶§Ë½¤ÊÌÜ¤Ä¤¤â¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¥Æ¹ÂÎ¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¼ó¤òÀÜÃå¤¹¤ë¡£ÀÜÃå¥¿¥Ö¤¬Âç¤¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
¢¥ÂÀ¤¯¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤¿¸åÂ¤òÆ¹ÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Ô¥ó4ËÜ¤Ç°ÌÃÖ·è¤á¤â¤·¤ä¤¹¤¤
¢¥¤ï¤º¤«¤À¤¬½Ð¤ë¥Ñ¡¼¥ÄÀÜ¹çÀþ¤ÏÍÏ¤¥Ñ¥Æ¤òÅÉ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Ìó30Ê¬¤Û¤É´¥Áç¤µ¤»¤Æ¸å¡¢ÍÏºÞ¤Ç¿á¤¼è¤ë¤³¤È¤ÇËä¤á¤Æ½¤Àµ¡£¥ä¥¹¥ê¤Ç¸¦Ëá¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç³°Èé¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò½ý¤á¤Ê¤¤
¢¥ÒöÓ¬¤¹¤ë¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡£¸ý¹ÐÆâ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¤À
¢¥ÏÓ¤â¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹ÁÇÁÈ¤ß´°À®¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó4»þ´Ö¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¥Ã¥ÈÉÕÂ°¤ÎÅ¸¼¨¥Ù¡¼¥¹¤Ë²¾¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¥¤³¤Á¤é¤â¥¥Ã¥ÈÉÕÂ°¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥Ú¡¼¥¹¡£¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬Å¥¿å¤òÆ§¤ó¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¿å¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¥ÅÉÁõ¤Î»²¹ÍÍÑ¤Ë¤È¹ØÆþ¤·¤¿ÅÉÁõºÑ¤ß¡Ø¥¸¥§¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¥È¥¤¡£¤Ç¤â·àÃæ¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿ïÊ¬¤È°ã¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°
¢£¥¸¥§¥é¥·¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¤³¦¤ò¥×¥é¥â¤Ç³Ú¤·¤à¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯ÁÈ¤ó¤Ç´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¶²Îµ¥×¥é¥â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¥×¥é¥â¤Î¥¹¥¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¼¡²ó¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÉ®ÅÉ¤ê¤ÇÅÉÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÉÁõ¤Ï¿åÀÅÉÎÁ¤ò»È¤¤É®ÅÉ¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÊªÅª¤Ê¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤¬30Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÀ¤³¦¡£3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É·¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ¿·ºî¤ÇÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î»Ñ¤ò¤É¤¦»Å¾å¤²¤ë¤«¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
¡ãÀ½ºî¡¦¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿Ä¹Ã«ÀîÌÂ¿Í¡ä
