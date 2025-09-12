NAらしさ、FRらしさを大切なポイントにして進んだカスタマイズ スバル BRZ 【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナープロフィール
お名前：ヒゲ
年齢：40代
車両名：スバル BRZ
年式：平成24年式
型式：DBA-ZC6
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：12年
年間走行距離：
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決め手となったポイント
FRだったことを購入理由に挙げてくれたヒゲさん。やはりあの独特の乗り味は大きな魅力となっているようだ。
ノーマルから変えた経緯
純正時のコーナリングの入りがビミョーだったとのことで「気持ち良く走らせたい」とカスタムへと進むことになった。
良い点・こだわりのポイント
NAエンジンのフィーリングがこだわりポイント。思い切りNAらしさを感じながら、気持ち良くドライビングできる仕様だ。
外装関係
外装はあまり派手にはせず、同色系でまとまりを重視していると言えるだろう。ボンネットの交換で軽量化も進んでいる。
F/Rバンパー：SYMS
ボンネット：Sクラフト
内装関係
計器類の追加やハンドルなど内装面でも気持ち良く走らせるための工夫がたくさんある。シートは運転席と助手席で違うタイプを選択して、同乗者への配慮を感じさせる。
ドライバーズシート：レカロ RMS
ナビシート：レカロ SRクラシック
メーター、水温計、油温計、油圧計：デフィ
ハンドル：ナルディ スポーツタイプA
フロアマット：プローバ
ペダル：ゼリースポーツ アルミペダルカバー
足回り
BRZオーナーに人気の高いプローバ・オーリンズに加え、ブレーキ、クロスメンバーカラーまでと手の入れ方に余念がない。爽快なコーナリング性能が想像される。
サスペンション：プローバ オーリンズDFV
ブレーキ：一式交換
前後クロスメンバーカラー
ホイール
ホイール：RAYS ZE40 18インチ
エンジン関連の変更点
エキマニ、マフラー：SYMS
エアインダクションボックス
オイルクーラー：レボリューション
コックスボディダンパー：SYMS
次に変えたいポイント
デフがまだノーマルなので、そのうちに……ということなので、さらなる進化をして再登場をお待ちしています！
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/