オーナープロフィール

お名前：ヒゲ

年齢：40代

車両名：スバル BRZ

年式：平成24年式

型式：DBA-ZC6

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：12年

年間走行距離：

この車両を購入する際に決め手となったポイント

FRだったことを購入理由に挙げてくれたヒゲさん。やはりあの独特の乗り味は大きな魅力となっているようだ。

ノーマルから変えた経緯

純正時のコーナリングの入りがビミョーだったとのことで「気持ち良く走らせたい」とカスタムへと進むことになった。

良い点・こだわりのポイント

NAエンジンのフィーリングがこだわりポイント。思い切りNAらしさを感じながら、気持ち良くドライビングできる仕様だ。

外装関係

外装はあまり派手にはせず、同色系でまとまりを重視していると言えるだろう。ボンネットの交換で軽量化も進んでいる。

F/Rバンパー：SYMS ボンネット：Sクラフト

内装関係

計器類の追加やハンドルなど内装面でも気持ち良く走らせるための工夫がたくさんある。シートは運転席と助手席で違うタイプを選択して、同乗者への配慮を感じさせる。

ドライバーズシート：レカロ RMS ナビシート：レカロ SRクラシック メーター、水温計、油温計、油圧計：デフィ ハンドル：ナルディ スポーツタイプA フロアマット：プローバ ペダル：ゼリースポーツ アルミペダルカバー

足回り

BRZオーナーに人気の高いプローバ・オーリンズに加え、ブレーキ、クロスメンバーカラーまでと手の入れ方に余念がない。爽快なコーナリング性能が想像される。

サスペンション：プローバ オーリンズDFV ブレーキ：一式交換 前後クロスメンバーカラー

ホイール

ホイール：RAYS ZE40 18インチ

エンジン関連の変更点

エキマニ、マフラー：SYMS エアインダクションボックス オイルクーラー：レボリューション コックスボディダンパー：SYMS

次に変えたいポイント

デフがまだノーマルなので、そのうちに……ということなので、さらなる進化をして再登場をお待ちしています！

