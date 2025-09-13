アジア系企業の投資によって外国化する「ニセコ」…止まらない海外資本の流入に対抗する日本企業の「逆転の一手」

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

ニセコエリア初の大規模商業施設

高級コンドミニアムだけではない。ニセコエリア初の大規模商業施設「アルクザカストリート」も誕生予定だ。香港の不動産開発会社メトロポリー・ホールディングス・リミテッドによる、コンドミニアムとホテル、ショッピングモールを備えた複合施設となり、2024年の全計画完成を目指している。

事業費は約230億円。ニセコグラン・ヒラフスキー場の南約100メートルに位置し、敷地面積は約3ヘクタールもある。200台以上収納の地下駐車場を設け、緩やかな勾配のある約200メートルの歩行者専用道路の両側に中層棟を計12棟建築し、コンドミニアム168部屋、ホテル126室を設置、下層階には、レストラン、カフェ、ベーカリーだけでなく、アパレル、雑貨、銀行や薬局など60店舗以上の誘致を想定しているという。

アジア諸国による大型投資

ニセコビレッジ周辺では、中国系不動産開発会社「ヴァージニア」が2023年冬の開業を目指し、100室超の高級コンドミニアム1棟と貸別荘5棟を備える大型リゾート「フェザーリゾート・ニセコ」の開発を計画している（北海道新聞2020年8月5日）。中国本土の投資家による大型開発は珍しいという。

開発予定地は、約4.2ヘクタールに及び、ホテルは地上11階地下2階の延べ約2万平方メートルで、貸別荘5棟はいずれも3階建てとなる見込みだ。総投資は100億円を超えるとみられる。現時点で施設のブランドは未定だが、香港系の高級ホテル運営会社と交渉を進めているという。筆者は、ペニンシュラやマンダリンオリエンタルなどが候補とみている。

香港やシンガポール、マレーシアといったアジアの友好国・地域だけでなく、政治的、安全保障上の対立とは別に、近隣諸国である韓国や中国からの経済的な直接投資が増えるのは、好ましいことだ。ニセコではアジア資本を中心に外資系企業による100億円規模の大型投資も珍しくなくなったし、中国アリババグループの創業者であるジャック・マー氏や、レッドブルのタイ人創業者の別荘などがあるといわれている。

外国資本による開発と相まって、こうしたカリスマ経営者のニセコ拠点の存在は、ますます多くのアジアをはじめとした海外富裕層の関心を惹きつけることになるだろう。

巻き返しをはかる日本企業

こうした状況下、日本勢も遅まきながら、動き始めている。ひらふ地区では、大和ハウス工業が2020年10月から別荘地を売り出した。新日本海フェリーのグループ会社は、高級旅館「楽 水山」を2020年12月に開業した。「楽 水山」は平屋建てで客室は18室。全客室から羊蹄山が眺望でき、温泉露天風呂付きであり、スキーシーズンは1人1泊2食付きで11万円からという。

また、京都貿易コンサルティングは、2020年8月に戸建てタイプのコンドミニアム「グレースニセコ」を開業している。内装は京友禅の着物をインテリアとして飾るなど、京都スタイルの和モダンな部屋を提供しており、メイン棟ではバーの営業も行っている。

高まる住居需要に合わせて…

日本企業の開発は別荘やコンドミニアムだけではない。ニセコで開発が進むこれら宿泊施設の工事関係者や従業員に加え、北海道新幹線延伸に向けたトンネル工事関係者などの住居需要も旺盛であり、家族向けも含め、賃貸住宅や賃貸アパートの建設も行われている。

札幌に本社がある不動産会社のレックは、俱知安町で3階建ての賃貸住宅の募集を開始した。分譲マンションクラスの高設備仕様の全戸2LDK（46.66平方メートル）の12戸で、管理費、除雪費、駐車場代が込みで月額8.9万円からとなっている。その後も別棟の建設を進め、合計4棟の賃貸住宅を建設する予定だ。

ニセコの中心を占める俱知安町における2020年1月〜7月の建築確認申請件数は102件と、前年同期とまったく同じ件数だった。コロナ禍下でもニセコの勢いが止まっていない何よりの証だ。

