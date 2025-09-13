全長77m！

アメリカの航空機メーカー、ボーイングの公式SNSアカウントが、同社で開発中の次世代大型ジェット旅客機「777-9」の急ブレーキテストの様子を公開しました。このテストは無風の条件下で、着陸して停止するまでの最短距離を計測するというものです。

【動画】これが「世界最長の旅客機の本気ブレーキ」驚愕の様子です

777-9は「ボーイング777」をベースにサイズアップなどを図りながら、燃費効率の良いエンジンや新設計の主翼を採用するほか、コックピットや客室を最新仕様に更新した派生型です。2020年に初飛行に成功しており、実用化は最速で2026年を予定しており、ANA（全日空）も発注しています。

777-9は全長77mで、実用化されれば「世界最長の胴体をもつ旅客機」になります。426の標準座席数をもつ大型モデルで、翼幅も70m超。そのため、主翼の先端が折りたたみ式となっており、地上では翼をたたむことで、現在の空港設備をそのまま利用できる機構を備えています。

ボーイングによると、このテストには天候上の理由などから63日を要し、117本のタイヤを消費したとのことです。なお、同機のフルブレーキの様子をSNSで見たユーザーからは「航空機産業のモンスターだ」「素晴らしい」「迫力がすごいだろうな…」「めっちゃかっこいい」といったコメントが寄せられています。