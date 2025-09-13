「嚙む」うえで大事な咬み合わせ、頬、舌の動きを簡単チェック！　あなたの口は大丈夫？

口腔ケアの第一人者・菊谷武氏。豊富な診療経験をふまえ、認知症や寝たきりの予防にも役立つ「正しい口腔ケア」を、イラストと図解でやさしく解説した著書『最新版 図解 介護のための口腔ケア』より、「口から食べることの重要性」や「食べる機能の評価の仕方」から「口腔ケアの方法」「口腔機能向上トレーニング」まで、介護現場で働く人はもちろん、在宅で介護をしているご家族にも、だれも教えてくれないような、すぐに役立つ情報を紹介します。

歯と咬み合わせで嚙む機能をチェック

食べものを嚙む（咀嚼）うえで重要なのが、歯の数と上下の歯の咬み合わせ。永久歯は親知らずを除いて28本ありますが、むし歯などのため年齢とともにその数は減っていきます。歯が少なくなれば上下で咬み合う歯も少なくなり、咀嚼機能が低下することに。歯と咬み合わせが正常な人の咀嚼能率を100とすると、1本歯を失っただけで能率は半分に、複数の歯（2〜7本）を失うと7割近くも低くなるといいます。それだけ歯と咬み合わせが与える影響は大きいのです。

■高齢者の歯の特徴

高齢者では、〇の数が少ない（60 代で24.8 本、80 代で15.6 本）、∋頂歯（根元部分のみ残っている歯）が多い、Ｒみ合う歯が少ない一方、入れ歯で補っている人は半数程度、嚙む機能が低下しているという特徴があります

■歯の合計は何本？

歯がすべてそろっている状態では、前歯は上下6本ずつ、奥歯は左右で上下4本ずつ（親知らずは除く）生えています。あらかじめ入れ歯は外し、正面と側面から残っている歯の数を数えましょう。歯の数の合計が20本以下で、入れ歯を使っていない・合っていない人は、しっかりと食べられていない可能性があります

■奥歯の咬み合わせの合計は何組？

しっかり嚙むには奥歯の咬み合わせがとくに重要。歯がすべてそろっている状態では、奥歯の咬み合わせは左右で合計8組あります。あらかじめ入れ歯は外し、奥歯の咬み合わせの数を数えましょう。咬み合わせが4組以下で、入れ歯を使っていない・合っていない人は、しっかりと食べられていない可能性があります

唇・頰・舌を見る

唇や頰の動きは咀嚼や嚥下、発音に深く関わっています。上下の唇はぴったりと閉じることで、食べこぼしを防いだり、嚥下する際に口の中やのどに適度な圧力をかける働きがあります。また、頰を動かすことで食べものはスムーズにのどの奥へ送りこまれます。

脳血管障害の後遺症でマヒが出るなど、唇や頰に動きの障害があると、食べこぼしが多い、ヨダレがたれやすい、頰を嚙みやすい、話しにくい、口笛が吹けなくなる、汚れがたまりやすいなどのトラブルが起こってきます。マヒがある人では、唇と頰の形や動きの左右対称性が失われ、マヒ側の口角が下がり、またマヒ側の口角からヨダレがたれやすくなります。

マヒがあると舌の位置に偏りが出る

舌は頰や唇などと協力し合って咀嚼運動を行っています。たとえば、口の中に入れた食べものを上あごに押しつけたり、歯の上にのせたりすることで、食べものを飲みこみやすい形に変化させています。また、咀嚼してひとかたまりにした食べもの（食塊）をのどに運ぶのも、舌の大切な役割の一つといえます。

さらに、発音において舌はもっとも重要な器官として働いています。脳血管障害の後遺症でマヒが出るなど、舌に動きの障害があると、こうした機能に問題が生じてきます。マヒがある人の舌の動きは独特で、口を開けた状態ではマヒ側とは反対側に偏り、逆に舌を突き出した状態ではマヒ側に偏ります。また脳の障害部位によっては舌の筋肉に萎縮がみられます。

軟口蓋を見る

軟口蓋は上あごの奥の柔らかい部分。咀嚼時には下がった状態にあって舌の後ろ側と接し、食べものがのどに落ちこまないよう調節しています。嚥下時にはもち上がって咽頭の後ろ側と接し、食べものが鼻に逆流するのを防いでいます。呼吸や嚥下に重要な器官なのでフェイルセーフ機能が働き、1回の脳血管障害の発作では嚥下障害は出ないか、出ても軽くてすみます。しかし、2回目以降の発作で両側にマヒが出ると、軟口蓋のもち上げができず、嚥下障害が起こります。片側にマヒがあると、「アー」と発音した時にマヒのない側の口蓋弓だけが上に上がり、両側にマヒがあると左右とも上がらなくなります。

