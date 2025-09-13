中国人には理解できない「日本の文化」…日本人が知らない中国人の思考法

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈中国人が驚いた、日本のチームワーク…なぜ中国人はチームワークが苦手なのか？〉に引き続き、中国人が持つ「逃げる」「かわす」という「DNA」について見ていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

「逃げる・かわすというDNA」

2024年の中国人の自殺者数が、48.6万人に上ったというニュースを見て驚いた。日本人の同年の自殺者数が2万320人なので、人口比で見ても、日本をはるかに上回ったことになる。

これは中国経済の悪化が、相当深刻なレベルまで来てしまったことを意味する。同時に、一人っ子の若者たちの苦悩も偲ばれる。

私のような旧世代の「中国ウォッチャー」には、「中国人は自殺しない」という固定観念があった。なぜなら一般に中国人は、「凶事」が身に降りかかると、「逃げる」もしくは「かわす」という「DNA」を持っているからだ。

中国に留学に行ったり、駐在したりすると、すぐに覚える中国語の言い回しに、「上有政策（シャンヨウジェンツー）、下有対策（シアヨウドゥイツー）」という言葉がある。「上に政策あれば、下に対策あり」という意味だ。

社会主義国である中国では、普段から共産党や政府の要求が厳しい。また前述のように、どんな組織もトップダウンなので、「トップ以外の人」は、つねに命令や指示を受けている。

それらをまともに全部、正面から受けて従っていると、身が持たなくなる。だから巧みに「逃げる」か「かわす」かするのである。

実際、古代からお上の苛斂誅求（かれんちゅうきゅう）に苦しんできた中国人には、「逃げる」「かわす」という「DNA」が備わっている。『史記』高祖本紀によると、漢の高祖（建国した皇帝）である劉邦は、秦の始皇帝の命で労役に行かされる途中で逃げて、反乱を起こした。

その後、始皇帝の死後に天下を平定しようとした実力者・楚の項羽に呼びつけられた。これは古代中国史で最も有名な宴会「鴻門の宴」だが、この時も途中で逃げ出して、九死に一生を得ている。

ほかにも『史記』には、政治家、官僚、武将から庶民に至るまで、「逃げる」「かわす」場面が頻出する。

そのため、中国人には日本の武士道精神や、切腹、特攻隊のような「当たって砕けよ」「散る桜にこそ美がある」といった文化は、なかなか理解できない。中国人なら「当たりそうになったら逃げるかかわす」からだ。

中国人が箱根駅伝を見ない意外な理由

中国伝統の少林寺拳法にも、「かわす技」が非常に多い。これは、日本の相撲や剣道などの「ぶつかる技」とは異なるものだ。

正月に、テレビで箱根駅伝を見て感動を覚えるのは日本人である。ある東京在住の中国人は、私にこう言った。

「正月から歯を食いしばって走る人たちを長時間見て、何がおもしろいのか理解できない。自分が中高生の時に、体育の授業にマラソンを導入しようとした教師がいて、一度、生徒たちを長時間走らせた。すると私も含めて、途中の行程をこっそり自転車に乗って移動する生徒が続出し、以後はなくなった」

中国人は、嫌なことや辛いことに直面すると、歯を食いしばってやり抜くよりも、何とか逃げたりかわしたりできないかと考えるのである。

中国語にも「滴水穿石（ディシュイチュアンシー）」、「愚公移山（ユイゴンイーシャン）」という「石の上にも三年」のような成語・故事はある。前者は「水が滴り続ければ石をも穿つ」。後者は「（地道な努力を重ねた）愚公がついに山を移動させた」という『列子』にある故事で、毛沢東主席が引用。「毛沢東ワールド」を好む習近平主席もたびたびスピーチに引用している。

だが、これらはあくまで「建て前論」であり、一般に中国人が真剣になるのは自分の利益に直結する時である。

一般に中国人は、日本人よりも人間が丸くて柔軟なのである。そのため、私が北京の会社で部下の中国人たちに、彼らにとって嫌な仕事を命じた時でも、「そんなことできません」とはけっして言わない。

「分かりました」と答えるか、黙って頷き、どこかに逃げ道や抜け穴がないかを探るのである。いわゆる面従腹背で、中国語では「虚心接受（シュイシンジエショウ）、堅決不改（ジエンジュエブーガイ）」（虚心で受け取るが、けっして改めない）と言う。

グレーゾーンを進む中国人

こうしたことは、日中の会社間で契約書を交わした場合も同様だ。中国企業がすんなりサインしたと思いきや、すぐに契約違反スレスレのことが次々と起こる。

いわゆるグレーゾーンを進むことを、中国語では「擦辺球（ツァービエンチウ）」と呼ぶ。中国の国技とも言える卓球の用語で、エッジボール（卓球台の端スレスレに当たる球）を打つことだ。

中国人はこの言葉が大好きで、さまざまな場面で使われる。一昔前に日本でも、「塀（刑務所）の上を歩くがけっして中には落ちない男」と呼ばれた大物政治家がいたが、中国人もそういうグレーゾーンの中で生きなければならない状況に、往々にして巻き込まれるのである。それだけいろんな意味でハイリスク社会だということだ。

そうした行為は、日本人からすると、時に「ごまかし」に見える。まっすぐしていないとか、コソコソしていると映るのである。

だが中国人からすれば、それはひとえに生活環境のせいである。つねに法律よりも、共産党の「指導」や幹部が与える「空気」（雰囲気）が優先される中で生きていることもあって、「違法」と「合法」、「正義」と「不正」の境界があいまいなのだ。

たとえば、共産党政権の方針は、時によって「親日」になったり「反日」になったりする。親日の雰囲気の中で日本旅行に行って、職場にみやげを買って帰ると喜ばれる。ところが反日に雰囲気が変わると、「かつて親日行為を行った」として、自己批判させられたりするのだ。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】日本人にとって「敵でも味方でもない」中国人…知っておくべき「ほんとうの中国」