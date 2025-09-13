

「日本のふるさと」といえば、岩手県遠野市がロケ地に多数採用されていることをご存知でしょうか（筆者撮影）

【写真】「本当にきゅうりで釣るんだ…」楽しすぎる《かっぱ釣り》の様子

現在、NHKで放送中のドラマ『母の待つ里』。2024年にBSで放送されて以来、大きな話題となり、8月30日から総合テレビでの放送がスタートしました。

原作は、浅田次郎氏による2020〜2021年にかけて書かれた小説。浅田氏の作品は、これまでもたびたび映像化されてきました。

『蒼穹の昴』（1996年刊、2010年放送）は日中合作でテレビドラマ化され、さらに、高倉健さん主演で映画化された直木賞受賞作『鉄道員（ぽっぽや）』（1997年刊、1999年公開）は、第23回日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめ、多くの賞を受賞しました。

【写真を見る】「どこにでもありそうだけどない」《岩手県遠野》の“あまりに懐かしい”風景（39枚）

「どこにでもありそう」だけど「どこにもない」

『母の待つ里』も、『鉄道員』同様、ハートフルでありながら、ファンタジー要素も効いている、独特な「ミステリアス・ファンタジー」となっています。

中井貴一さん、松嶋菜々子さん、佐々木蔵之介さん演じる、都会で孤独に暮らす登場人物たちが、ふるさとで1人待つ宮本信子さん演じる“母”を訪ね、そこでの温かい暮らしや“母”とのひとときを綴り、最後には大きな感動が待っている、というヒューマンドラマです。

そして、このドラマの大きな特徴として、ストーリーに花を添える物語の舞台地・“里”の存在が挙げられます。原作でも、“里”は大変特徴的に描かれていますが、ドラマ化にあたり、そのロケ地として選ばれたのが岩手県遠野市でした。



岩手県にある遠野駅（筆者撮影）

東北新幹線の新花巻駅から、JR釜石線に乗り換えて約1時間。遠野駅は山に囲まれた小さな町の中心で、重厚な駅舎を構えています。

遠野市観光協会の方の話では、昨年の『母の待つ里』の放送以来、ロケ地として話題となり、“里”を訪ねるファンが多くいるといいます。

誰もがイメージするような、“日本のふるさと”の風景がそこにあり、ロケ地として選ばれたことも頷けます。まさに現代に“ありそうでない”日本の田舎なのです。

遠野はもともと、柳田国男氏による『遠野物語』（1910年）で知られる“物語のふるさと”。市内には人々が伝えてきた多くの伝説が残っていて、特に河童伝説は有名です。

そうした物語あふれる町の雰囲気が、『母の待つ里』の世界観とマッチしたのは訪ねてみるとよく分かります。



遠野駅前にはカッパ像が佇んでいます（筆者撮影）



町中では「カッパに注意」の看板を発見（筆者撮影）

現役の「里山」が残る“村”

駅から北へ向かって山間に進み、その入り口にある「遠野ふるさと村」の一角に、ドラマで“母”が住んでいた「曲り家（まがりや）」のロケ地となった家が建っています。

曲り家とは、岩手県の盛岡市や遠野市などで多くみられる、母屋と馬屋が一体となったL字型の伝統家屋です。

遠野ふるさと村は、遠野市周辺の伝統的な「南部曲り家」を大切に移築・保存し、馬と人が共に暮らしたような、昭和初期の農村をイメージして整備したテーマパークです。

園内には里山が美しく保存されており、それぞれの曲り家には「まぶりっと（守人）さん」と呼ばれる管理人が実際に日中暮らしています。まぶりっとさんとのコミュニケーションなどを通じて、家々が“生きている”様子を体感することができます。



『母の待つ里』のロケ地となった「遠野ふるさと村」（筆者撮影）



園内のあちこちに「曲り家」が建っています（筆者撮影）

今回、筆者は駅からレンタサイクルを借り、片道12キロの道のりを1時間かけて行ってきました。遠野の町を抜け、のんびりとした田んぼの真ん中を通り、少し山道を進むという適度なサイクリングコースです。

道中には、いかにも遠野らしい、「カッパ淵」という河童伝説の残る場所があります。ここも、アニメーション映画『河童のクゥと夏休み』（2007年）の舞台になりました。



カッパが棲んでいるという伝説が残る「カッパ淵」（筆者撮影）



「カッパ捕獲許可証」を購入すれば、キュウリを餌に“カッパ釣り”も体験できるそうです（筆者撮影）

「大河ドラマ」のロケ地として引っ張りだこ

「遠野ふるさと村」がオープンしたのは、1996年。オープン前の1994年に放送された三田佳子さん主演のNHK大河ドラマ『花の乱』のロケで使われたことがきっかけになったといいます。

その後、大河ドラマだけでも『天地人』（2009年）、『龍馬伝』（2010年）、『軍師官兵衛』（2014年）、『真田丸』（2016年）などが撮影されています。

ここから車で1時間ちょっとの場所には、時代劇の撮影がよく行われるオープンセット「えさし藤原の郷」（奥州市）もあり、そこからのアクセスがよいことも要因であると考えられます。

『母の待つ里』でメインの撮影が行われたのは、園内にある南部曲り家のうち3番目に古い、「弥十郎どん」と呼ばれる築200年以上の立派な建物です。

この家は、園の敷地の端に位置していることから、撮影していても園内全体の動きを止める必要がなく、かつ機材を積んだ車から荷物を運びやすい場所だったことも、撮影場所として選ばれた理由だったようです。



『母の待つ里』で“母”が住む家として撮影された「弥十郎どん」（筆者撮影）



中に入ると、昔話に出てくるような懐かしい雰囲気を感じられます（筆者撮影）

基本的には休園することなく撮影を受け入れることが可能な「遠野ふるさと村」ですが、『龍馬伝』での撮影のときは、主演の福山雅治さんのファンが多く押し寄せることが予想され、混乱を避けるために1日だけ休園した、とのことです。



時代劇にも使えそうなロケーションです（筆者撮影）

「妖怪の町」でもある遠野

その後も遠野は、たびたび人気のドラマや映画のロケ地となっており、その影響もあって観光客数は増加傾向にあります。

遠野市観光協会によると、ロケ地として話題になると、周辺の道の駅の来客数や売り上げが一気に増えるといい、NHK連続テレビ小説で岩手県が初の舞台地となった『どんど晴れ』（2007年）が放送された年や、映画『HOME 愛しの座敷わらし』（2012年）、さらに映画『蜩ノ記』（2014年）でのメインロケ地になった年には、多くの来客効果があったとのことです。

遠野ふるさと村の入園者数は、ピーク時は年間8万人ほどで、現在でもコンスタントに3万人ほどが来訪しています。



美しい里山の風景も「遠野ふるさと村」には残っています（筆者撮影）



タイムスリップしたかのような光景が広がっています（筆者撮影）

アニメーション映画『岬のマヨイガ』（2021年）では、『遠野物語』を彷彿とさせる、地元に伝わる伝説や祭りが取り上げられ、観る者に懐かしさと感動を呼び起こしたことが記憶に新しい方もいるでしょう。このことからも、遠野が単なるロケ地ではなく、その物語の幅を広げる魅力を持っていることが分かります。

また、水木しげる氏は、その『遠野物語』をベースにした漫画を制作し、2008〜2009年まで連載していました。水木氏は、作品中で、「（自分が）前世遠野に存在していたのは確かなようだ」と述べています。

それが縁となり、岩手県では、『ゲゲゲの鬼太郎』の聖地である鳥取県境港市、「こなきじじい」などの多くの妖怪伝説のある徳島県三好市と並び、「怪フォーラム」を定期的に開催して交流してきました。



妖怪好きにはたまらないスポットがたくさんある遠野（筆者撮影）

あれから12年、「あまちゃん舞台地」の現在



この連載の一覧はこちら

『母の待つ里』で“母”を演じた宮本信子さんが出演していて、岩手県が舞台になった作品といえば、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）を忘れてはなりません。

沿岸部の三陸鉄道では、放送から12年経った現在でも『あまちゃん』をモチーフにしたラッピング列車が走っており、さらにロケ地となった県北部の久慈駅周辺や野田玉川駅、堀内（ほりない）駅などには、今でも多くの聖地巡礼のファンが訪れています。



『あまちゃん』では「袖ヶ浜駅」として登場した三陸鉄道の堀内駅（写真：otamoto17／PIXTA）

近年の遠野は、沿岸部の宮古や大船渡などに寄港するクルーズ船のツアー客の行き先としても人気です。どちらの港からも1時間程度で来ることができ、日本の原風景を楽しむことができることから、外国人観光客も含め、人気を集めています。

“ふるさと”のない人が増えているという現代。日本の心のふるさとである町に“里帰り”してみるのもいいかもしれません。

（古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家）