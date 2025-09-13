意外と知らない、「日本陸軍の特務機関」はどんな動きをしていたのか

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

特務機関の姿

ガンジーによるインド独立運動とは違った、もうひとつの独立運動が、戦時下の昭南をはじめ、マレー半島、ビルマ、さらにベンガル湾のポートブレア沖合のロス島などで進められていた。

イギリス帝国からの独立を求めて非暴力主義を唱えたガンジーと袂を分かって、独立のためには武力も厭わないスバス・チャンドラ・ボースの運動である。ボースは、第二次世界大戦の勃発と共に武装闘争に転じ、ドイツやイタリアとの連携を試みたが、これに失敗した。そのため、同盟相手を日本に求めたのである。

昭南やビルマでの運動は在外インド人コミュニティに圧倒的な支持を受けていたことを示す写真が毎日戦中写真には数多く残されている。

こうした独立気運を利用したのが、日本陸軍の特務機関であった。日本軍は、中華民国による抗日運動を抑制するために、早くからマレー人やインド人を対象とした現地工作に着手していた。

一方、華僑は、重慶を拠点としていた蒋介石政権とのつながりを疑われ、制圧する対象とされた。

インド工作を進めたのも藤原機関であった。こうした特務機関が謀略を進めていた証拠となる写真は、もちろん「不許可」扱いとなる（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。この写真のメモ書きには、撮影者はマレー作戦の従軍特派員であった佐藤成夫と安田清一とある。

ただ、藤原機関の地下工作と、ボースらの独立運動は共通利益を見出し、とりわけ昭南におけるインド系住民の組織化は進む。

1943年8月に昭南支庁前広場で開催されたインド国民軍観兵式では、ボースと並んで東條英機首相の姿がある。巨大な日本国旗の前に立ち、垂れ幕には、「目標は一つ-独立」という標語を確認できる。

その2ヵ月後には自由インド仮政府が樹立され、ボースはその首班におさまる。彼は「終戦」直後に台湾で事故死したといわれるが、その死因は定かではない。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

