「人気があるって、ものすごくつらいことなのよ」昭和の大スター・いしだあゆみが本音を漏らした日

今年3月に亡くなったいしだあゆみさんは、歌手として活動する中で苦悶していた。元マネージャーが回想する、スターの素顔と栄光の軌跡。

人気があるって、ものすごくつらいことなのよ

「野田ちゃん、もたない。私もう、精神的にもたない……」

マネージャーになって3年ほどが経ち、ようやく「一人前」と認めてもらった頃、いしださんは僕にそうこぼすようになりました。

累計150万枚の大ヒットを記録した『ブルー・ライト・ヨコハマ』（'68年）を皮切りに、『あなたならどうする』（'70年）、『砂漠のような東京で』（'71年）と立て続けにヒット曲を生み出していたあゆみさん。当時は、一曲ヒットがあったら10年は持つと言われていた時代。傍から見れば、名曲に恵まれた歌手なんだけど、あゆみさんは、「人気があるって、ものすごくつらいことなのよ」とも漏らしていました。いつも人目を気にして、帽子を目深にかぶり下を向いて歩いていた。

テレビの収録がないときは、全国を回ってキャバレーなどで営業をしていたから、体力的にもつらかったんでしょうね。華奢な彼女の体は悲鳴を上げていた。「次もまたヒットを頼む。期待してるよ」。そんな周囲の声も、彼女の精神を削っていたんだと思うな。

'70年代に、いしだあゆみさんのマネージャーを7年間務め、のちに雛形あきこ、小池栄子、MEGUMIらを育てた元イエローキャブ社長の野田義治氏（現・サンズエンタテインメントプロデューサー）。「タレントマネジメントの難しさと面白さは、すべていしださんから教わった」という氏が、俳優に本格転向してからのいしださんの素顔と秘話を明かす―。

あゆみさんのマネージャーとしての意地

あゆみさんは1973年に出演した映画『日本沈没』でその演技力が高く評価されると、次第に俳優業へシフトしていきました。歌手だけで芸能活動を続けていくことに不安をのぞかせていたし、精神的にも辛そうだったから、映画やドラマのオファーは「渡りに船」だったと思います。

だから僕も積極的に役者仕事を取ってくるように努力しました。俳優業が簡単というわけではなく、新しい世界の仕事をしてもらわないと彼女がもたないとも思ったんです。

でも、やっぱり彼女は「難しい人」でね（苦笑）。ある映画に出演した際、出演者のクレジットの順番である「番手」と、あゆみさんがにらめっこしていました。

「野田ちゃん。私の番手、上げられない？」

自分の名前が少し後ろのほうだったから気になったんでしょうが、番手を変えるなんて難しいことです。「いしだ組」の鉄砲玉として彼女の願いを叶えてきた僕だけど、さすがに無理がある。それがまかり通るなら、役者全員がそう望むからね。

でも、何も手を打たないのはマネージャーとして情けない。というか、何もできない自分がイヤだった（笑）。

それで、監督に掛け合って「番手は変えなくていいので、いしだあゆみというクレジットが登場する尺（時間）を少し延ばせないでしょうか？」と懇願しましたよ。延びたのはたった2秒だったけど、自分の名前が長く映ることを知って、あゆみさんは喜んでいたなぁ。その2秒を作るために、マネージャーは一緒にいるんじゃないのかな。

いしださんが一発で見抜いたあの人の才能

歌に対する強いこだわりを持っていたように、あゆみさんは演技の世界でもプロフェッショナルを追究し、共演者やスタッフにもプロであることを求める人でしたね。

あゆみさんが出演していたドラマ『だいこんの花』に、飛ぶ鳥を落とす勢いの女性アイドルが出演したときのことです。撮影現場にいたあゆみさんが、僕にそっと言った。

「野田ちゃん、彼女に付いているマネージャーに、あの子の言動が良くないことを教えてあげた方がいいよ」

「どうしてですか？ 放っておけばいいじゃないですか」

「共演者にあいさつもしていないのよ。私にはしなくていいけど、主演を務める森繁（久彌）さんにはしないと。じゃないと、どれだけいい演技をしても誰も助けてくれなくなるよ。それが役者の世界なのよ」

その後、その女性アイドルはトラブルか何かで芸能活動を休止するんだけど、たしかに誰も救いの手を差し伸べなかった。いま思えば、あゆみさんの助言には予言めいたところがありました。本当にいろいろと見ているんですよ、いしだあゆみという人は。現場全体を見渡す「眼」を持っているというのかな。

だから悪い面だけじゃなく、良い面も見逃さない。ある映画の撮影現場で熱心に一人の新人女優を見つめて、いきなりこう言い切った。

「野田ちゃん、あの子、見ておきなさい。背中で演技をしている。すごい女優になるよ」

視線の先にいたのが、『青春の門 自立篇』（'77年公開）で共演した、まだ19歳の大竹しのぶさんでした。本物のプロフェッショナルであるあゆみさんには、本物を見抜く眼があったのだと思います。

「週刊現代」2025年09月15日号より

