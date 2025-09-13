世間が阪神2年ぶりの優勝に沸く傍らで、リーグ下位の監督の首筋は涼しくなる一方だ。9月1日には、前日に優勝の可能性が完全消滅したヤクルト・郄津臣吾監督の今季限りでの退任が一斉に報じられた。

【画像】楽天・三木肇監督（48）の後任が本命視される元メジャーリーガーは…

そんな中、ソフトバンクと日本ハムのつばぜり合いが続くパ・リーグでも、指揮官退任の噂が……。



ファンからは「三木ママ」と親しまれるが…

「楽天の三木肇監督（48）です。楽天は現在リーグ4位で、3位のオリックスとは6.5ゲーム差（9月7日現在）。6日には西武に抜かれて約1カ月ぶりに5位に転落するなど、CS進出争いどころではなくなっています」（スポーツ紙記者）

「金をかけて補強したのに…」

三木監督は今季、2度目となる楽天監督に就任。前回の2020年シーズンは4位に終わり、二軍監督に降格という屈辱を受けた。

リベンジを賭けた今季だったが、その手腕には疑問符が付きっぱなしだという。

「楽天は開幕後の5、6月に立て続けに助っ人外国人を補強。特にMLBのアメリカンリーグで本塁打王になったこともあるルーク・ボイト内野手（34）は7月からの出場ながら、チームトップの10本塁打を放っている。

それでもチームの総本塁打数はリーグ5位の61本（いずれも7日現在）。長打力不足が成績にも直結しているのですが、球団側にすれば、金をかけて補強したのに成績が振るわないことに不満が溜まっているのです」（球団関係者）

後任本命の“元メジャーリーガー”とは…

楽天では、前任監督の今江敏晃氏も1年限りでの退任だった。さらに三木氏も交代となれば「次に引き受けてくれる監督候補はかなり限られる」（同前）。

それでも球団内で、本命として名前が挙がっている人物がいるという。

「前西武監督の松井稼頭央氏（49）です」（同前）

現役時代は“プリンス”的存在で圧倒的な人気を誇った松井氏。二軍監督と一軍ヘッドコーチを経て、23年に西武の一軍監督に就任したが、1年目は5位。昨季も5月末時点で最下位に沈んで休養となり、任期半ばで退団した。

「しかし、当時の西武は圧倒的戦力不足。球団の補強も十分だったとは言えないため、球界内では松井氏に同情的な声が多いのです。

米メッツ時代の同僚で、松井氏とは家族ぐるみの付き合いを続けてきた楽天の石井一久GMが口説いているといいます。松井氏は現役時代、メジャーから日本に復帰する際に、古巣の西武ではなく楽天を選んだ縁もある。松井氏自身も西武では思うように手腕が振るえなかったはずで、オファーを受ける動機はある」（同前）

低迷する球団と傷を負ったプリンス。ワケあり同士のタッグは実現するか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月18日号）