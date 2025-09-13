東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）が上昇を続けており、１２日も最高値を更新した。

石破首相の退陣表明を受け、次期政権が打ち出す経済政策への期待感から買われる展開となっている。過去も首相の退陣表明後は株高となる傾向が強いが、結果によっては株価が急落することもあり、市場関係者は警戒している。（福原悠介、奥田樹）

１７００円上昇

１２日の日経平均の終値は４万４７６８円まで上昇し、３日連続で最高値を更新した。一時４万４８００円を超える場面もあった。石破首相が７日に退陣を表明して以降、５日間で上昇幅は１７００円を超えた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も５５ポイント上昇した。

株高の背景には、政治刷新や次期政権の経済政策への期待感があるとみられ、立候補予定者の政策と関係が深いとみられる防衛や電力、農業関連といった特定の業種の伸びが目立った。

過去にも、自民党総裁選が株高につながるケースは多い。ゴールドマン・サックス証券の集計によると、２０００年以降に行われた８回の総裁選（リーマン・ショック時と野党時代の２回を除く）のうち、退陣表明から５営業日でＴＯＰＩＸが上がったのは５回で、１２年の総裁選以降は毎回上昇している。

マネックス証券は１９５６年以降、無投票などを除く計２８回の総裁選を分析。１か月前から日経平均が上昇したのは２０回で平均２・４％上昇した。同証券の吉野貴晶氏は「総裁選は、候補者の政策への期待から株価が上昇しやすい。『総裁選は買い』とする投資家は多い」と話す。

「石破ショック」

ただ総裁選前の期待が外れ、選挙後に株価が急落する場合もある。

前回２４年の総裁選では、財政出動に積極的とみられる高市早苗前経済安全保障相が有力視され、岸田前首相の退陣表明から日経平均は約３０００円超上昇。しかし、石破総裁誕生の直後には一時、２０００円超下落し、「石破ショック」と言われた。前々回も、金融所得課税の強化に意欲を示していた岸田氏が勝利すると、６営業日連続で株価は下落を続け、株式市場は「岸田ショック」に見舞われた。

今回の総裁選は、高市氏と小泉進次郎農相を軸に論戦が進むとの見方が強く、株価を押し上げる要因とみられている。伊藤忠総研チーフエコノミストの武田淳氏は「高市氏なら財政拡張的な政策、小泉氏なら改革を打ち出す期待感で株価にプラスだ」とみる。

一方で、少数与党の自民党にとって連立の枠組みも主な争点で、消費税減税などを訴える野党との連携次第では、財政悪化の懸念が強まり長期金利の上昇や株安につながる可能性もある。

野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは「野党との連携や連立の方向性次第では、政策実現の不透明さから株価の上昇が限定的となる可能性もある」と指摘している。