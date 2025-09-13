鈴木砂羽“夫婦ショット”に反響続々「素敵すぎます」「お二人は理想の夫婦です」
俳優の鈴木砂羽が、13日までに自身のインスタグラムを更新。“相棒”との2ショットを公開した。
【写真あり】「素敵すぎます」「お二人は理想の夫婦です」反響続々…鈴木砂羽の“夫婦ショット”
鈴木は、「亀山夫妻2025」と題し、ドラマ『相棒』シリーズで夫婦役を演じる寺脇康文とフィギュアのような加工の2ショットを投稿。コメントで「撮影快調 今年も薫ちゃんはやっぱり薫ちゃん」とし、ハッシュタグで「#相棒24」「#亀山薫」「#亀山美和子」「#亀子健在」「#流行りに乗っかる亀子」と添えた。
この投稿に、「ベスト・カップル！！」「ラブラブご夫婦大好き」「大好きなふたり」「素敵すぎます」「お二人は理想の夫婦です」などの反響が寄せられている。
【写真あり】「素敵すぎます」「お二人は理想の夫婦です」反響続々…鈴木砂羽の“夫婦ショット”
鈴木は、「亀山夫妻2025」と題し、ドラマ『相棒』シリーズで夫婦役を演じる寺脇康文とフィギュアのような加工の2ショットを投稿。コメントで「撮影快調 今年も薫ちゃんはやっぱり薫ちゃん」とし、ハッシュタグで「#相棒24」「#亀山薫」「#亀山美和子」「#亀子健在」「#流行りに乗っかる亀子」と添えた。
この投稿に、「ベスト・カップル！！」「ラブラブご夫婦大好き」「大好きなふたり」「素敵すぎます」「お二人は理想の夫婦です」などの反響が寄せられている。