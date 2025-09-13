テレ東『タクシー乗り継ぎ旅』、千原ジュニア＆宇梶剛士＆加藤諒が日光東照宮から善光寺へ【コメントあり】
テレビ東京は13日午後6時30分から、土曜スペシャル『千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅 第30弾』を放送する。
【画像】第2弾にしてゴールデン進出！太川陽介の新機軸バス旅
旅のパートナーとスタートからゴールを目指す、タクシー乗り継ぎ旅の記念すべき第30弾。今回は、千原ジュニアと俳優の宇梶剛士と加藤諒がタクシーを乗り継いで、栃木県日光市の「日光東照宮」から長野県長野市の「善光寺」を目指す。
旅のルールは（1）タクシーは地元の人に呼んでもらわなければ乗れない、（2）1回5000円分の距離しかタクシーに乗れない、（3）タクシーを呼んでくれた人に地元のおすすめを聞く、「おすすめチェックポイント」を必ず4つクリアしなければならない、の3点。運転手の名前に1〜9の漢数字が入っていると、選んだ数字×1000円が加算されるという、「お名前ボーナスルール」も。
ジュニアたちは、タクシーを呼んでもらった人とふれあい、雑談を通して、地元ならではの特産品、名所名跡、体験スポットを紹介してもらう。誰もが知っている全国的な名所名物や、地元の人もほとんど知らないマル秘スポット、ルートからはるか離れた場所だったりと、ガチンコ旅ならではの右往左往が繰り広げられる。
4つのチェックポイントを巡り、ゴール地点の善光寺「お戒壇巡り」の最終受付時間、夕方4時半までにたどり着くことができるのか。
【コメント】
■千原ジュニア
俺が言うのもなんですが、奇妙な3人ですよね。暑さを怖がってたんですけど、雨は降らず、涼しいくらいの気温で、こんなことある？ていうくらい奇跡的すぎる旅でした。
■宇梶剛士
旅って初めてのところだとすごい疲れるけど、今回は疲れはしましたけど心地よい疲れでした。すごくドキドキしたいい旅でした。
■加藤諒
先輩お二方が本当に優しくて、引っ張ってくださる方だったので、それについて行こうという思いで、ついて行きました。ジュニアさんの経験値と僕たちの運の強さが相まって、いろいろなミラクルが起きたと思います。すごい楽しい楽しい旅でした。
