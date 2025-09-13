もし、夫が裏で「妻といても楽しくない」と愚痴っていたら…あなたなら、許せますか？【ママリ】

夫が友人にLINEで愚痴をこぼしていた…

旦那が裏で私といるのが楽しくないと言っていました。



一昨日帰りが遅く浮気？と疑っていて、LINEを見ました。

そうするとあまりLINEをしない旦那が友人とLINEをしていて

｢ストレスで狂いそう｣｢嫁と仕事にストレス感じる｣｢ずっと前から一緒にいても楽しくない行動とか性格でイライラする｣という内容のLINEをしていました。



私はどうしたらいいんでしょうか、裏で言われても直しようがないし、聞いたら聞いたで不機嫌になると思います。先月離婚の話を真面目にしたのですが、それが原因なんでしょうか？旦那は離婚はしたくないと言っていました。まだ好きなの？と聞いたらうん。と

話しかけても無視することが多いので、私といても楽しくないでしょ？と言うといや…？だけ。思ってることがあればいいのに…そういう思ってる事を言わないのところが大嫌いです。何回言っても無視は治らず、スマホとにらめっこ。 出典：

パートナーと本音で話せますか？この記事では、夫が友人にLINEで自分の愚痴をこぼしていたことを知ってしまったという投稿を紹介します。ある日、帰りが遅い夫を疑い、スマホを見てしまった投稿者さん。すると友人に「一緒にいても楽しくない」という内容を送っていることが発覚して…。

パートナーが自分に直接不満を言わずに友人に話すということは、何か言いづらい理由があるのかもしれません。夫は投稿者さんに対して「離婚は絶対にしない」と言っているようですが、「一緒にいたくない」というのを友人に送っていますしストレスは抱えていますよね。夫の気持ちが見えない以上、どう行動すべきか分からないですね。

夫との今後に悩む投稿者さんにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

旦那さんが何に対してストレスなのか考えた事がありますか？🤔

詳しい事情は分かりませんが、私が旦那さんの立場なら、話す度に突っかかって来られたら無視したくなる気持ちも分かります💦

離婚の話をして旦那さんがまだしたくないと言ってるなら、冷静に話し合えば解決すると思ってるかもしれません。

一旦怒りは抑えて、冷静に話し合った方がいいです。 出典：

これから先、一緒に暮らして幸せと思うかそうじゃないかどう思われますか？話し合いされて旦那さんが変わらないようですし、それが耐えられないなら一緒にいるメリットはありますか💦どっちが悪いかこの文だけでは判断しかねますが、ここまで嫌な思いをして、大嫌いと言っててもどうしたらいいか分からないってことは、まだ旦那さんと一緒にいたいと思われてるように感じました。 出典：

私もよく離婚はよぎります。

でも、結果私は今も耐えていまーす😣

子供が懐いていてネックでうちは出来ず。

離婚の決意を固めたなら旦那さんにお話しても良いのかと思います👍️✨

やはり喧嘩は繰り返すし、ポイント一緒だし、ラインで本音も見ちゃうと気が滅入りますよね。

でもラインで悪口は私もよくママ友にしますよ！☺️

だから、見て純粋にショックだったのならまだまだゆっくり仲を戻せそうな気もします！ 出典：

関係を修復したいという気持ちがまだあるのであれば、イライラする気持ちを抑えて話し合ってみては、という声が多数ありました。つい嫌な気持ちが出てしまって、冷静になり切れないこともあるでしょう。しかし、夫は離婚する気がないようですし、この現状をどうにかしたくて、それでもうまくいかないことにイライラしているのかもしれません。



話し合う前に、「イライラしない」「お互いの話をきちんと聞く」などルールを決めておくとお互いに歩み寄れる可能性もあるのではないでしょうか。

