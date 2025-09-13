¤Ê¤¼Î²²«Åç¤Ëµ¢Åç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä²áµî¤ÎµÄ»öÏ¿¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¡×»þ´üÌÜÉ¸¤Ê¤¼ÂÂÖ
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹»þ´ü¤ÏÛ£Ëæ
È¾Ç¯¸å¤Î1980Ç¯10·î6Æü¤ÎÂè5²ó²ñµÄ¡£È¯¸ÀÍ×»Ý¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢µìÅçÌ±¤¿¤Á¤Î½ÐÀÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µìÅçÌ±¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤Ï´û¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Èµì¹ñÅÚÄ£Â¦¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Âè5²ó²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢°Ê¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ñ°÷¤Èµì¹ñÅÚÄ£Â¦¤Î¼Áµ¿±þÅú¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¡ÒÍèÇ¯ÅÙ·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤«¡Ó¤È¤¤¤¦°Ñ°÷Â¦¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢µì¹ñÅÚÄ£Â¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ò¤¤¤Ã¤¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»þ´üÅªÌÜÉ¸¤Ê¤·¤Ë´ËËý¤Ë²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Âè1²ó²ñµÄ¤«¤é¤Î¡ÒÈ¯¸ÀÍ×»Ý¡Ó¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ÎÇ®¤Î¤Ê¤µ¤À¡£µ¡³£Åª¤ËÃ¸¡¹¤È²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£È¯¸À¼Ô¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏµìÅçÌ±5¿Í¤Î»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Âè4²ó²ñµÄ¤À¤±¤À¡£
µ¢Åç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£°ìÆüÀé½©¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅçÌ±¤¿¤Á¤¬ÉÔØâ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
µìÅçÌ±Æ±¹Ô¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤ÏÆüµ¢¤ê
1981Ç¯4·î10Æü¤ÎÂè6²ó²ñµÄ¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ð»³¤äÉÔÈ¯ÃÆ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤é¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏÄ´ºº¤Î³µÍ×¤¬µì¹ñÅÚÄ£Â¦¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏÄ´ºº¤Ï·×5²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ü´Ö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£5²ó¤Î¤¦¤ÁµìÅçÌ±¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤âºÇ¤â´ü´Ö¤¬Ã»¤¤1Æü¤À¤±¤Î²ó¤À¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿ÅçÌ±¤Ï3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ç¤â¡¢°Ñ°÷¤«¤é¡Ò¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯ÅÙ¤Ï¤¤¤Ä¤«¡Ó¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢µì¹ñÅÚÄ£Â¦¤Ï¡Ò·ëÏÀ¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤µ¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢Äê½»²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡Ó¤ÈÁ°²óÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤«Àè±ä¤Ð¤·¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬µì¹ñÅÚÄ£Â¦¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
