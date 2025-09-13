治せる「認知症」があった…たった数日間で「症状が改善」する！　気づいてほしい…実はあなたに潜む「本当の病気」

脳内に「水が溜まる」認知症

特発性正常圧水頭症は、脳の中の脳室に水（髄液）が溜まり、脳室が拡大して、歩きにくさや記憶障害をもたらす病気です。

脳と脊髄は、髄液という無色透明な水で浸されています。髄液は脳室内で分泌され、脳と脊髄のまわりを循環して、頭頂部にある静脈洞で吸収されます。

髄液は一日に4〜5回入れ替わるため、つねに新鮮な状態で流れています。脳と脊髄を保護し、脳・脊髄の細胞への栄養補給も担っています。

なんらかの原因によって髄液が吸収されなくなると、脳室内に貯留して「水頭症」という病気になります。特発性正常圧水頭症における髄液の吸収障害の原因は不明ですが、髄液を吸収する細胞（クモ膜顆粒細胞）が減少しています。

老化にともなう変化と推測されます。

歩行障害や失禁が発生

特発性正常圧水頭症のおもな症状には3種類あり、歩きにくくなる歩行障害、物忘れ、尿を漏らす失禁が生じます。

歩行障害は、歩幅が狭くなって左右に開き、床を擦るように歩くことが特徴です。歩幅は歩行中に変動します。起立時や方向転換時には不安定になり、転倒することもあります。認知症の症状は軽いことが多いものの、注意の集中ができなくなって、思考や作業のスピードが遅くなります。

新しいことを覚えられなくなる記銘力の低下は、他の認知症と共通しています。特発性正常圧水頭症によって生じる尿失禁では、「おしっこをしたい」という切迫感に耐えられる時間が短いために尿を漏らしてしまいます。

CTやMRIでは、脳室の拡大と、脳溝とクモ膜下腔の狭小化が認められます（【図】特発性正常圧水頭症のCT所見）。

脳室と腹腔を細いチューブでつなぐ「脳室-腹腔シャント術」によって症状の改善が得られます。

特発性正常圧水頭症は、「治せる認知症」の一つです。

「気づくか、気づかないか」が「運命の別れ道」

内科的な疾患にともなって、認知症によく似た症状を呈する病気があります。

甲状腺機能低下症は、その代表的なものです。いったいどんな症状が現れるのか、この病気に苦しんだノンフィクション作家・向井承子さんが手記をしたためています。

「一歩でも家から出ようものなら帰り道さえわからなくなる。待ち合わせの日時や場所も忘れ、（中略）いま考えていることを次の瞬間には見失う。記憶の箱の底が抜けたような状態というのか（中略）的確な診断と治療を得られてからの回復はあっけにとられるほど早かった」

（向井承子「国益としての健康」『現代思想』2015年3月号）

描写は的確で、参考になります。

甲状腺機能低下症は、血液検査（甲状腺ホルモンの測定）で診断できます。治療は甲状腺ホルモンの薬を飲めば数日間で改善します。

すなわち、気づくか気づかないか、そこが運命の別れ道です。

甲状腺機能低下症は圧倒的に女性に多いことが特徴です。

妄想に悩まされる「アルコール性認知症」

また、ビタミンB₁欠乏症やビタミンB₁₂欠乏症も、認知症の原因となります。どちらもアルコールの多飲に合併して起きやすく、的確な診断と治療が求められます。

アルコール飲料を長期間にわたって多飲し続けると、アルコール性認知症になることがあります。記銘力の低下や見当識の障害に加え、存在しない音や声が聞こえる「幻聴」、いいかげんな作り話をぺらぺら語る「作話」、見たものや聞いたことに暗示を受けて妄想的な世界に入り込む、などの症状を示します。

性格の変化も認められ、攻撃的で自己中心的になることがあります。ちょっとしたことで激しく怒り出したり、身近な家族が浮気をしていると思い込む「嫉妬妄想」が生じたりします。

アルコールの多飲は単独で認知症を引き起こすだけではなく、他の認知症を悪化させてしまう原因にもなります。

新しく解明されてきた認知症

亡くなられた方々の脳を解剖し、病理学的な研究をおこなうことで新しい認知症が解明されています。いずれも難しい病名がついていますが、簡単に触れておきましょう。

嗜銀顆粒性認知症

側頭葉の内側に「嗜銀顆粒（しぎんかりゅう）」という名前の病的なタンパク質（タウタンパク）が沈着する疾患。脳組織を銀染色法で染めて顕微鏡で観察すると、神経細胞の中に異常な粒々が認められる。この粒々が銀染色で染まることから「嗜銀顆粒」とよばれる（【表】認知症の脳内に現れる「染み」「糸くず」などの一覧 参照）。

通常の認知症症状に加え、病的に怒りっぽくなるなど人格の変化を示すことが多い。認知症の症状は軽いことが多く、生活の自立が保たれ、進行も遅いことが多いとされる。

神経原線維変化型老年期認知症

海馬に萎縮が目立つ疾患で、軽度認知障害レベルの軽い症状が生じる。単独で重症化することは稀とされる。他のタイプの認知症と合併することもあり、その場合には症状が進行する。

大脳辺縁系優位型老年期TDP43脳症

「TDP43」という異常タンパク質が側頭葉の内側に沈着する疾患（【表】認知症の脳内に現れる「染み」「糸くず」などの一覧 参照）。症状からはアルツハイマー型認知症と区別することは難しいといわれる。

これらの疾患概念はいまだ研究途上にあるもので、一般の医療機関で診断することは難しい状況です。今後の研究の発展が期待されます。

一般に、認知症と診断されると徐々に症状が悪化し、数年から10年ほどの期間で中等度から高度の認知症へと進行していきますが、稀に10年以上の期間を経ても、症状があまり悪化しない人がいます。

そういう人は、今回の記事で紹介した進行の遅い新しいタイプの認知症である可能性があるかもしれません。

