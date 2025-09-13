『べらぼう』ではついに失脚……老中・田沼意次の「律儀で真面目な仕事ぶり」が見直されたのはなぜか？

災害の多発、コメ不足、都市の人口過密……今の日本が抱えるような難題に立ち向かった意次は、人々が自由に活動できる環境も整えた。

直系の子孫の悔しさ

「自分は学生時代、日本史の授業が江戸時代の中ほどに近づくと、何かと口実をつけて学校を休んだものである」

田沼意次直系の子孫で、田沼家13代当主だった故・田沼道雄氏は、『田沼意次の時代』（'91年刊）を著した歴史学者・大石慎三郎氏に、そう漏らしている。

道雄氏は教師となり、'89年からは高校の校長も務めたが、意次が「賄賂政治家」呼ばわりされることがひどく悔しかったとも周囲に語っていた。

それもそのはず、過去の歴史教科書には意次についてこう書かれている。

「賄賂による役職の売買などを非難されて失脚した」（『高校日本史』三省堂、'93年）

屋敷は贈答品を持った大勢の客人で溢れ返り、意次は私腹を肥やした――そんなイメージは大河ドラマ『べらぼう』で渡辺謙が演じるように一新されている。

歴史作家の河合敦氏が語る。

「最近の教科書を見ると、『意次の政策は、商人を利用しながら、幕府財政を改善しようとするものであり、これに刺激を受けて、民間の学問・文化・芸術が多様な発展をとげた。一方で、幕府役人のあいだで賄賂や縁故による人事が横行するなど、武士の気風を廃退させたとする批判が強まった』とあります。

意次自身が賄賂を受け取ったとは書かれておらず、その政策が高く評価されているんです」

『べらぼう』だけではわからない意次の革新的な政策を見ながら、その「実力」を考えていくことにしよう。

株仲間を積極的に公認

意次が生まれたのは1719年。幕府の旗本だった父の死後、17歳で家督を継承した。1745年に徳川家重が9代将軍になると、1751年には御用取次（将軍に仕える職の一つ）に抜擢された。

「有能な官僚で、家重の引退後も新将軍・家治のもとで、御用取次として仕え続けた。家重は『正直で律儀な者なので、彼を重く用いるように』と遺言したと言われます。

このため家治は、老中の進言を将軍に取り次ぐ側近の最高位・側用人とし、その5年後には老中にも抜擢して政治を一任しました」（河合氏）

今で言う官房長官（側用人）と総理大臣（老中）のような役割を兼ねた意次は、1767年頃から約20年にわたり、幕府の実権を握った。

徳川一族や大名家と縁戚関係を結ぶ傍ら、幕政に影響する大奥とも、自身の側室を介して強固なコネを構築。独裁体制を築いた意次は、斬新な政策を実行していく。

「それまでの幕府は農民からの年貢を財源としましたが、株仲間（商人や職人の同業者組合）を積極的に公認し、営業や流通の独占権を認めるかわりに運上・冥加と称する税を納入させ、商工業から収入を吸い上げました」（河合氏）

「週刊現代」2025年09月15日号より

