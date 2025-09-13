お金も家族の信頼も全部ゼロに…！ボケる前に絶対に相続をしなくてはいけないワケ

介護を断固拒否

大阪府に住む吉見賢治さん（仮名・82歳）は根っからのスポーツマンで、定年後も趣味のゴルフを仲間たちと満喫し、悠々自適の日々を送っていた。だが2年前、ラウンド中に骨折、入院先で認知症が判明してしまった。

妻は3年前に他界しており、一人息子が嫁を連れて実家に帰ってきて面倒を見てくれるものと思っていた。だが、賢治さんの見通しは甘かった。息子の嫁が介護を断固拒否し、近隣の施設に入れることを主張したのだ。

意固地になった賢治さんは、息子夫婦との関係を断絶。しばらく一人暮らしを続けるも、症状は悪化し続け、次第に排便もままならなくなった。自宅に汚物をまき散らしていたところを訪れた郵便局員が発見。その後、司法書士が成年後見人に任命され、ようやく老人ホームへ落ち着いた。

認知症の患者数は毎年増加し、今年は約450万人に。認知症患者の持つ金融資産は150兆円を突破した。さらに、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には、実に584万人が認知症になると見られている。これは、高齢者のおよそ15％、約7人に1人が認知症となる計算だ。

もはや認知症になるのは当たり前の時代。きちんと準備をしておかないと、悲劇のような晩年を送ることになる。

遺言書書かせ合戦

最も多いのが、遺言書をめぐるトラブルだ。認知症になってから書いた遺言書は無効になると思われがちだが、実はそれは、症状がかなり進行しているケース。いわゆる「まだらボケ」の状態であれば認められることも多い。

ただ一方で、認知症になる前にきちんと書いておかないと、「遺言書書かせ合戦」を引き起こすこともある。

『トラブル事案にまなぶ「泥沼」相続争い 解決予防の手引』の著者・加藤剛毅弁護士はこう語る。

「比較的軽度の段階で、家族の一人が当人を囲い込み、事前に準備した下書きと同じ文章を当人に書かせてしまうんです。遺言書は基本的に最新版が法的に有効になるので、家族が競って遺言書を書かせる事例も発生しています」

事前準備を怠ったまま認知症を発症し、銀行口座の暗証番号や登記謄本の保管場所がわからなくなり、相続手続きに困るケースも多発している。

あの時、もっと子供を疑っておけば……

とはいえ、安易に資産管理を家族に頼むと、後から思わぬトラブルが起きることも。

静岡県に住む木村茂男さん（仮名・84歳）は妻に先立たれて15年間、一戸建てで一人暮らしを続けていた。健康には自信があったが、80歳を過ぎた頃から、同じものを何度も買ったり、通帳の場所が分からなくなったりと認知症の症状を繰り返すようになった。

そこで長男の卓さん（仮名・53歳）が週に2〜3回実家を訪れるようになり、買い物や通院の付き添いをするようになった。実家から車で30分の距離に住み、昔から責任感があった卓さんを頼りにしていた茂男さんは喜んだ。そして請われるままに、生活費の支払いのため通帳の暗証番号を卓さんに伝えたのだが、これが大きな落とし穴だった。

実は卓さんは競馬や競艇で巨額の借金があった。日に日に厳しくなる消費者金融の取り立てに困った卓さんはある日「一時的に借りるだけ」と己に言い聞かせ、父の預金に手を付けてしまったのだ。

1年後、次男の佑さん（仮名・51歳）が気づいたころには、時すでに遅し。2500万円あると聞かされていた残高はすでに300万円に。茂男さんの施設入所は、費用面から選択肢が大幅に狭まってしまい、兄弟には永久に修復不可能な亀裂が走った。

後編記事「誰かがやる」ではすまされない！相続も介護も元気なうちにしなければならない本当の理由へ続く。

