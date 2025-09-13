「またグラビア活動も…」タレント・寺本莉緒が明かす「知られざる野望」

'18年に『ミスヤングマガジン』に選ばれ、グラビアアイドルとして大旋風を起こした寺本莉緒（23歳）。ここ数年で活動の幅を広げ、舞台や映画、ドラマなどの出演数を増やしている。NHK朝の連続テレビ小説『おむすび』やNetflixシリーズ『サンクチュアリ-聖域-』など話題作にも登場。今年7月には長年所属していた芸能事務所の契約満了を発表し、現在はフリーで活動している。そんな彼女に、今後の展望や目標などを聞いてみた。

中学時代から注目を浴びていた

ーーそもそも、いつ頃から芸能活動をスタートされたのでしょうか。

寺本 芸能活動と言っていいのかわかりませんが、5歳ごろからキッズモデルをしていました。「しまむら」などに飾ってあるような、こども服のモデルです。それがきっかけになったのか、昔から自分の根っこには「モテたい」とか「チヤホヤされたい」という欲望がありました。中学校に上がると、何かの舞台に出てた友達が注目を浴びていたんです。それで「私も舞台とか何かしらのことをすれば注目浴びれる！」と思って（笑）。すぐにインターネットでオーディションの情報を調べてみたら、「レプロ」が一番上にあったんです。それで「ここだ！」と思って応募しました。

ーーそれが中学2年生のときの出来事ですね。学校における寺本さんはどのような存在だったと思われますか？

寺本 けっこう目立っていたと思います。少し話は逸れますが、私の出身校は中高一貫の共学だったんです。4つ年上の兄も同じ学校に通っていたんですけど、その兄は180cmの高身長なのに顔の大きさが私と同じぐらいなんですね。モデルみたいなルックスで校内で注目を集める存在だったのですが、「その妹が入ってくるぞ」っていうので私は入学前から話題になってたそうです。

入学後は兄とは一緒に登校するものですから、まず身長差で注目を浴びました。それから「アレ、妹は可愛いぞ」みたいな（笑）。でも、兄の目があるから誰も手を出せない、みたいな状況だったと思います。

――その後、オーディションに合格した寺本さんは事務所に所属することになり、上京します。中学生にして親元を離れるのは不安だったと思いますが、当時のことをどう覚えていらっしゃいますか？

寺本 地元が広島の田舎だったこともあり、電車の車両の多さにビックリしました。三両編成が自分の中でスタンダードになっていたのに、十両近くあることが信じられませんでした。しかも、東京の電車ってホームに猛スピードで入ってくるじゃないですか。本当に構内で止まってくれるのか心配でなりませんでした。

エゴサーチの「鬼」だった

――'18年に「ミスヤングマガジン2018」にエントリーし、見事「ミスヤングマガジン」を受賞しています。'19年にはSNSでアップした水着写真が国内外から注目を集め、一躍知名度を上げました。

寺本 いつも見てくださるファンの方に向けて上げた写真だったんですけど、まさかあんな大バズりするとは自分でも思いませんでした。おかげ様で10万人以上もフォロワーが増えました。意外だったのが、両親までが私に「いつもより反響すごいね！」と連絡をくれたことです。

それこそ上京して一番印象に残っていることは、グラビア活動だと思います。やっぱり自分の中でも覚悟がいることだったし、結果的には充実した期間だったので。成長させてもらったことに感謝しています。

ーーいまは俳優業以外にはバラエティ番組など幅広くタレント業をされている印象を受けます。何かやってみたいお仕事などはありますか？

寺本 ミステリアスな女性役を演じてみたいですね。私自身、表も裏もない「謎深くない」女なので。自分とは真逆な立場のキャラクターをできたらとは思っています。『おむすび』も『サンクチュアリ』も、ざっくり言えば明るい女性役だったので、新たな一面を開拓することも視野に入れています。

ーーたしかに寺本さんには明るい印象を受けますが、暗くなったりふさぎ込んだりする局面はあったのでしょうか。

寺本 グラビアを始めたばかりの時期は、ネットで自分の評判を調べて落ち込むことが多かったですね。家に引きこもることもありました。当時は朝起きてからすぐエゴサーチをしていました。というか、それは今もしています。全てのSNSで自分のことを調べてチェックするんです。ファンクラブやYouTubeのコメントも全て目を通します。今は何を書かれても一喜一憂はしません。いち意見として受け止めるように心がけています。

またグラビア活動を……

ーー話は変わりますが、ご自身の結婚観はありますでしょうか。加えて、理想の男性像などを教えてください。

寺本 仕事か恋愛かっていう質問よくあると思うんですけど、私はどちらも全力でやるタイプ。欲しいものはなんだって手に入れたいです。いくつまでに結婚したいという明確な目標はありませんが、「30歳までに子供を産み切りたい」というイメージではいます。ただ、お仕事のことを考えると少し難しいかな。

理想の男性像はシンプルです。私のことをお姫様扱いしてくれる人（笑）。いちばん優先してほしいですね。

ーーまたグラビア活動を始めてほしいという声はたくさんあるかと思いますが、どう受け止めていらっしゃいますか？

寺本 また写真集を出せたらな、と思っていたので是非やりたいですね！ 10月からは舞台にも出演させていただきます。枠にとらわれず、様々な活動ができたらと思っているので応援してもらえると嬉しいです。

