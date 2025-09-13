Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥¹¥Ñ¥¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¾ðÊóÅýÀ©¤òÉß¤¤¤¿¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®Ï·Ãæ¡×¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡©
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ËµÈ¸¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê¤Ä¤¿¤ä ¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¡£¤½¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÊÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡Ê¤Ê¤¹¤Ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬Ï·Ãæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¡£ÄÕ½Å¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÐÈÇ³èÆ°¤Ç°Õ¼¡¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤ÆÁÀî¾·³¡Ù¤Ê¤É¹¾¸Í»þÂå¤ÎÎòÂå¾·³¤ò²òÀâ¤·¤¿Ãøºî¤â¤¢¤ë¡¢°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÅÄ¾ÂÇÉ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤ÇÏ·Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®
¡ÖÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î°ì·î¸å¡¢Å·ÌÀ7Ç¯6·î19Æü¡¢¾¾Ê¿±ÛÃæ¼éÍÍ¡Ê¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¤³¤È¡Ë¤ÏÏ·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤½¤ó¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤¹¤°¤ËÏ·Ãæ¼óºÂ¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÄ¾Â°Õ¼¡¤«¤é¾¾Ê¿Äê¿®¤Ø¡×¤È»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬Ï·Ãæ¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï10Âå¾·³¤Î²È¼£¤¬»àµî¤·¤¿2Æü¸å¡¢Å·ÌÀ6¡Ê1786¡ËÇ¯8·î27Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï9¥«·î°Ê¾å¡¢´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢ÅÄ¾ÂÇÉ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤ÏÅÄ¾Â¤Ø¤È¸þ¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ìÁÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄê¿®¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Äê¿®¤ÎÏ·Ãæ½¢Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ä®¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£30ºÐ¤È¼ã¤¯¤·¤ÆÏ·Ãæ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Çò²ÏÈÍ¤ÇÈÍ¼ç¤òÌ³¤á¤Æµ²ñ¼¤Ç¤â²î»à¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤«¤é¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÄ®¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÂ¼å¤ÎÄê¿®¤òÊÑ¤¨¤¿¡Öµ¯ÅÝÎ®½À½Ñ¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÇÄ®¿Í¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÏÀ¸ì¤ò¤½¤é¤ó¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦±½¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÍÄ¾¯´ü¤«¤éÁïÌÀ¤À¤Ã¤¿Äê¿®¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤¢¤ëÄ®¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½À½Ñ¤ÇÂç¤¤Ê·§¤òÅÝ¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤ÏÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢¸ýÃæ¤Î°À¼ðáç¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«ÅÁ¡Ø»ú²¼¿Í¸À¡Ê¤¦¤²¤Î¤Ò¤È¤³¤È¡Ë ½¤¹ÔÏ¿¡Ù¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¡ÒÎëÌÚÀ¶Ê¼±ÒË®¶µ¤Ë¤¿¤è¤ê¤Æµ¯ÅÝÎ®¡Ê¤¤È¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¤Î½ÀÆ»¤ò¤Þ¤Ê¤Ö¡Ó¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¯ÅÝÎ®½À½Ñ¤ÎÎëÌÚË®¶µ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¯ÅÝÎ®½À½Ñ¤È¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½À½Ñ¤ÎÎ®ÇÉ¤Î¤³¤È¡£¡Ö²æ¤¬ÎÏ¤ò¤¹¤ÆÅ¨¤ÎÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÓÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½À½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÂ¼å¤ÊÄê¿®¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£³Ø¤ó¤À¤½¤ÎÆü¤«¤éÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò³Ø¤Ù¤ëÆü¤è¤ê¤½¤Î½Ñ¤ÎÀµ¤·¤¯¤·¤Æ¡¢À»¸¤ÎÆ»¤Ë¤âÀµáÄ¤¹¤Ê¤ë»ö¤ò¤µ¤È¤ê¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê³Ø¤Ó»ø¤ê¤Ì¡Ó¡Ê¡Ø»ú²¼¿Í¸À ½¤¹ÔÏ¿¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡³Ø¤ó¤ÀÆü¤«¤é¤³¤Î½À½Ñ¤³¤½¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢·ò¹¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À»¸¤ÎÆ»¤ò¤âÂÎÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿±½¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Î¸ØÄ¥¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢Äê¿®¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢Äê¿®¼«¿È¤¬Ä®¤Ë±½¤ò¤Þ¤¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¾å¤Î´°Á´¤Ê¤ëÁÏºî¤È¤â¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤È¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
Äê¿®¤Î´íµ¡´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊ¸Éð¾©Îåºö¡×
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Äê¿®¤¬¹¾¸Í¾ë¤Ç11Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ¤ÎÏÆ¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤³¤Î¹ñ¤Ï¡ÖÅÄ¾ÂÉÂ¡×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡ª¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤À¡£¡ÖÅÄ¾ÂÉÂ¤È¤ÏÔúÐÌ¡Ê¤·¤ã¤·¡§É¬Í×¤ÊÄøÅÙ¤ä¿ÈÊ¬¤ò±Û¤¨¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ë¤ä¤¿¤é¤ÈÆ´¤ì¤ëÉÂ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÔúÐÌ¤ò¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÉð²È¤ÏÃÑ¤òËº¤ìÏÅÏ¨¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë·ìÆ»¤ò¾å¤²¤¿¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÄê¿®¤â¡Ö¾¦¶È½Å»ë¤ÎÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤ÇÉð»Î¤ÎÉ÷µª¤äµ¤É÷¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤«¤é¡¢¡Ö³ØÌä¤ÈÉð·Ý¤ËÎå¤á¡×¤ÈÊ¸Éð¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢¤³¤ÎÄê¿®¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¸Éð¾©Îåºö¡×¤òÃã²½¤·¤¿²«É½»æ¤ò¼¡¡¹¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Äê¿®¤Ï±éÀâ¤Ç¡ÖÉ´À«¤ÏÊ¬¤òËº¤ìÅÄÈª¤ò¼Î¤Æ¹¾¸Í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Î¤Á¤ËÄê¿®¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤ÇÆ¯¤¯¼Ô¤òÇÀÂ¼¤Ëµ¢¤¹¡Öµ¢ÇÀÎá¡×¤òÈ¯¤·¤ÆÇÀ¶È¤Î¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¸Ê¤ÎÍß¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Àè¤¬ÀèÆü¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Å·ÌÀ8¡Ê1788¡ËÇ¯¤ËÄê¿®¤Ï¡ØÀ¯¸ì¡Ù¤ò¼¹É®¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎã¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¾¾Ê¿Äê¿® À¯¼£²þ³×¤ËÄ©¤ó¤ÀÏ·Ãæ¡ÙÆ£ÅÄ³ÐÃø¡¢Ãæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡£
¡ÒÅ·ºÒÃÏÊÑ¤·¤¤ê¤ËÎ®¹Ô¤¹¤ì¤É¤â¡¢¿ÎÀ¯¤òÌ±¤Ë¤Û¤É¤³¤¹¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¤ª¤´¤ê¤ò¶Ë¤áÍß¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤å¤¦¤·¤Æ¡¢¹ñÍÑË³¤·¤±¤ì¤Ð¡¢±×¡¹Ì±¤Î¹Ñ·ì¤ò剝¤®¤È¤ê¤Æ¡¢Æ»Ï©¤Ë²î莩¤ÎÌ±¤¢¤ì¶¦Æø¤ï¤¹»ö¤ò¤·¤é¤º¡¢½ª¤Ë¤Ï¹ñ¤òË´¤Ü¤·¡Ä¡Ä¡Ó
¡ÊÅ·ºÒÃÏÊÑ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿ÍÌ±¤Ë¿ÎÀ¯¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÈÍßÆÀ¤«¤é¡¢¿ÍÌ±¤Ë½ÅÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¹Ê¤ê¤È¤ê¡¢²î»à¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµßºÑÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢·ë¶É¤Ï¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Äê¿®¤¬»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌð·Ñ¤®Áá¤ËÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤È¤Ï¤¤¤«¤Ë°ã¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÇÄê¿®¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Å°Äì¤·¤¿¾ðÊóÅýÀ©¤òÉß¤¤Ê¤¬¤é²þ³×¤Ë¤Þ¤¤¿Ê
¡¡Äê¿®¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½ÐÈÇµ¬À©¤À¤í¤¦¡£Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤·¤ÆÄÕ½Å¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢²¿¤â½ÐÈÇµ¬À©¤ÏÄê¿®¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡µýÊÝ7¡Ê1722¡ËÇ¯¤Ë¡¢Äê¿®¤ÎÁÄÉã¡¦ÆÁÀîµÈ½¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤¬ÉÛÃ£¤µ¤ì¡¢¡Ö¹¥¿§ËÜ¤ÏÉ÷Â¯¾å¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÊ³¬¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀäÈÇ¡×¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÁÀî¾·³²È¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÊª¤Ï¡¢ÊªÈÎ¡¦¼ÌËÜ¤È¤â¤Ë¸·¶Ø¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎµýÊÝ7Ç¯Îá¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Äê¿®¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Àè¤Î¥É¥é¥Þ¤Î±éÀâ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò»Ý¤È¤·¤¿µýÊÝ¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡ª¡×
¡¡Äê¿®¤Ï·ðÌóÎá¤òÅ°Äì¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âÁÄÉã¡¦µÈ½¡¤¬Àè¤ó¤¸¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡µÈ½¡¤Ï·ðÌó¤ÎÀ¯ºö¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤âÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë1Æü3¿©¤¬½¬´·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÈ½¡¤Ï2¿©¤È¤·¡¢°ì½Á»°ºÚ¤ò¸·¤·¤¯¼é¤Ã¤¿¡£°áÉþ¤â°Â²Á¤ÊÌÚÌÊ¤ò¾ï¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äê¿®¤¬ÁÄÉã¡¦µÈ½¡¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Äê¿®¤Ï¿Í»ö¤ò¹Ô¤¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Â¦¶á¡¦¿åÌî°ÙÄ¹¡Ê¤ß¤º¤Î ¤¿¤á¤Ê¤¬¡Ë¤¬Ìò¿Í¤Î¾ðÊó¤òµ¤·¤¿É÷Ê¹½ñ¡Ø¤è¤·¤Îºý»Ò¡Ê¤¾¤¦¤·¡Ë¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÙÄ¹¤ÏÌò¿Í¤Î¾ðÊó¤Ë¡¢¹¾¸Í»ÔÃæ¤Î±½ÏÃ¤ä¾ëÆâ¤Î¿ÍÊªÉ¾¤Ê¤É¤â²Ã¤¨¤Æ200ºý¤â¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ì©Äå¤â»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Äê¿®¤¬¿åÌî°ÙÄ¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´¤ÈÇ¤Ë¼«¿È¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢±£Ì©¤ò»ÔÃæ¤ËÊü¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉ¾È½¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Äê¿®¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¾ðÊóÀï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾ðÊóÅýÀ©¤â¤Þ¤¿¡¢ÁÄÉã¤ÎµÈ½¡¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£µÈ½¡¤Ï¾ðÊóÅýÀ©¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¸æÄíÈÖ¡Ê¤ª¤Ë¤ï¤Ð¤ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤òÁÏÀß¤·¤¿¡£
¡¡¸æÄíÈÖ¤È¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ç¤Ì³¤ÏÄí¤ÎÈÖ¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉ½¸þ¤¤Î¤â¤Î¡£ËëÉÜ¤Ï¸æÄíÈÖ¤ËÎ¹Èñ¤ò»Ùµë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤òÌ¿¤¸¤ÆÂçÌ¾²È¤ÎÆâ¾ð¤òÃµ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿À¯ºö¤ÎÉ¾È½¤òÄ´¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¡£Ä®¿Í¤ÎÊÑÁõ¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯µÈ½¡¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸æÄíÈÖ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈ½¡¤ÎÀ¸Êì¡¢¾ô±ß±¡¡Ê¤ªÍ³Íø¤ÎÊý¡Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æµª½£¤«¤é¹¾¸Í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿17¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢µÈ½¡¤ÏÈà¤é¤òºùÅÄ¤Î¸æÍÑ²°ÉßÆâ¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤¿¡£ºÇ¤âÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤È¸«¤Ê¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤À¤í¤¦¡£
¡¡Äê¿®¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ÖÁÄÉã¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²þ³×¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ä¤¬¤Æ·ä´ÖÉ÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤ë¡Ö²ÈÀÆ¤ÈÄê¿®¤Î´Ø·¸¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÆÀ°ÕËþÌÌ¤ÇÏÃ¤¹Äê¿®¤Î±éÀâ¤ò¡¢¤¢¤¯¤Ó¤ò¤«¤ß»¦¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾·³¤ÎÉã¡¦°ì¶¶¼£ºÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÈÀÆ¤Ï¾·³¤Ç¤¢¤ë¸Ê¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Þ¤Ç¸ý½Ð¤·¤¹¤ëÄê¿®¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤â·ä´ÖÉ÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤ë¡£Äê¿®¤Î±éÀâ¤òÊ¹¤¯¼£ºÑ¤Î¡Ö²æ´Ø¤»¤º¡×¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹Ô¤¯Ëö¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¡Ö´Ö°ãÂüÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ê¤Þ¤Á¤¬¤¤¤À¤³¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Õ¤¿¤ß¤Á¡Ë¡×¡£ÄÕ½Å¤ÏÄê¿®¤ÎÀ¯ºö¤òÃã²½¤·¤¿¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ê¤Ö¤ó¤Ö¤Ë¤É¤¦¤Þ¤ó¤´¤¯¤È¤ª¤·¡Ë¡Ù¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢Äê¿®¤Ï¤½¤ÎÈéÆù¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£À¯ºö¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢²þ³×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
É®¼Ô¡§¿¿»³ ÃÎ¹¬