「寝る時間もないほど働いていた」モデル・エリーローズが気づいた”焦り”の正体

エリーローズさんは、日本人の父（写真家）とイギリス人の母（スタイリスト）のあいだに生まれ、モデルやDJ、コスメブランド「Otonë (オトネ)」のプロデューサーなど幅広く活躍しています。洗練されていながらも肩に力が入っていない生活が人気で、Instagram（ @ellirose ）のフォロワーは現在52万人。（2025年9月時点）。国内外に友だちが多く、多様な視点でのSNS投稿が支持されています。

そんなエリーさんが日々の生活で感じたことや、さまざまな気づきを綴るFRaU web連載。今回のテーマは、生活や仕事の中で感じた「焦り」について。どんな場面で焦りを感じ、それにどう向き合い、どのように折り合いをつけてきたのか――エリーさんが自身の経験をもとに、リアルな思いを綴ります。

仕事に追われ余白がなくなる日々

焦りって、ふいにやってくる。

朝、ぼーっとハーブティーを飲みながら、なんとなくSNSを開いた瞬間。たまたま見た、誰かのキラキラしたキャリア報告、ビジネスの成功、恋人との旅行、幸せそうな笑顔。画面越しのそれらに、なぜか心がザワつくことってあったりしませんか？

「私もちゃんと頑張ってるのに」と思いながらも、うまくいかない時期と重なると、その“うまくいってる風景”が眩しくて、ときに少ししんどい。

それは嫉妬にも似た気持ちで、自分を否定する声となって、やがて身体にもサインとして現れてくる。寝つきが悪くなったり、涙もろくなったり。わかってるのに、抜け出せない。そんなループに、私も何度か迷い込んできた。

2024年は、ほとんど寝る時間もないほど、毎日パソコンに向かっていた。スキンケアブランドの経営や営業、新商品の開発、HPやInstagramのトンマナ決め、事務作業やメールの確認……。とにかく頭を使う仕事が多く、ひたすら考え続けていた。

DJの準備も同じで、選曲やセットの流れを組み立てるのには時間がかかる。そういった「考える仕事」に追われる一方で、モデルの撮影やイベント、DJの現場のような“感覚で動ける時間”は、逆にリフレッシュになっていた。

でも、やっぱり詰め込みすぎてしまう。気づけばオーバーワークになり、判断力が鈍り、自分を信用できなくなることもあった。これまでなら直感でサッと決められていたことに、迷いが生まれる。そうなると自信もなくなっていって、どんどん苦しくなっていく。

そして、そんなときに限って、携帯を触る時間がどんどん長くなる。画面を見ているだけで時間が過ぎて、頭の中には情報ばかりが溜まっていく。仕事の締切や、返信しなきゃいけないメッセージ、考えたいことがたくさんあるのに、処理できない。余白のない頭で、ただただ悪循環にハマっていくような感覚だった。

「焦り」の正体

思えば、どの仕事も「表現」だからこそ丁寧にやりたくて、こだわりも強く、つい頑張りすぎてしまう。でも「やればやるほど成果が出る」と信じて無理を重ねたのは勘違いだった。バーンアウトして、心身を極度まで疲れさせてしまい、自分の実力が発揮できないと感じた。まさに“無理をして空回り”の状態。そんなとき、自分にだけ厳しくなって、「しっかりしなきゃ」と言い聞かせ、休むことを許せなかった。

そんなある日、ふと思い立って旅に出た。ただ、携帯を見ない時間をつくりたかった。

静かな朝、ホテルの窓を開けて新鮮な空気を吸った瞬間に、身体が「ホッ」と緩むのを感じた。音楽をかけてぼーっとする、遠くの山を見ながらただ歩く。そういう“何もしない時間”の中で、自分の心の奥にまだ満たされていない気持ちがあることに気づいた。

それって「人と比べてるから」じゃなくて、「ほんとはこうありたい」という理想やビジョンがちゃんとあるからなんだとわかった。焦りは、原因のわからないモヤモヤではなく、「私がこうなりたい」という思いの裏返しだったんだと思う。それを自分で理解して受け入れるだけでも、気持ちは整理される。

自分のリズムに立ち返る

いまは、疲れたときは早めに寝るようにしてるし、朝は10分でもストレッチや瞑想をして、呼吸を整える。ランニングで気持ちを発散する日もあれば、友達と笑いながらごはんを食べて癒される日もある。私はそうすることで、自分がいま何を求めているかに気づくことができる気がする。

焦りを消すために“ひたすら頑張る”のではなく、「私のリズムで生きる」ことを心がけるようになった。焦りは、自分がどこへ向かいたいのかを照らすライトのような存在。だから悪者にしないで、うまく付き合っていけたらいい。

無理をすると、生命力そのものが少しずつ削れていく感覚がある。寝不足が続いたり、体を冷やしたり、疲れてるのにハードな運動をしてしまったり。元気になりたくてやったことが、逆に自分を消耗させていたと気づいたとき、「やらない選択」を覚えることも、大切な一歩だと実感した。

だから最近は、湯船につかる、冷たい飲み物を控える、なるべく12時前に寝る、という日常の小さな工夫を続けている。焦ったら、まず身体を温めて、10分間の瞑想。私の場合はそういう時間を作るだけでも、だいぶ違うと感じる。

私はせっかちで、どこか完璧主義。でもぬけてるところもあるし、適当。だけど“時間をかけること”を恐れないことが、いまの私のテーマなのかもしれない。

焦っていた頃の私は、「こうなりたい自分」に早くたどり着きたかったんだと思う。でも、焦りに急かされて見失っていたのは、自分の呼吸だった。

今日も、ゆっくりでいい。一歩ずつ、自分の歩幅で。

