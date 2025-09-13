悠仁さまの「成年式」が大絶賛…！「天皇になる」という自覚を芽生えさせたのは「あのお方」だった…！

“塩顔イケメン”と注目される悠仁さま

9月6日、19歳の誕生日を迎えた秋篠宮家長男の悠仁さまが「成年式」に臨まれた。男性皇族の成年式は父・秋篠宮さま以来、実に40年ぶり。国民の注目が集まる、歴史的な節目となった。

この日、悠仁さまは天皇陛下から贈られた冠を身に着ける「加冠の儀」など複数の儀式や行事に臨まれた。

「6日朝、秋篠宮ご夫妻や姉の佳子さまに笑顔で見送られ、悠仁さまは皇居・宮殿へと向かわれました。お住まいや皇居周辺の沿道には多くの方が集まり、お祝いの声をかけていました」（皇室ジャーナリスト）

和やかな雰囲気の中で始まった儀式には、愛子さまをはじめとする皇族方が出席。同日午後には両陛下に挨拶をする「朝見の儀」に臨まれ、その後、上皇ご夫妻のお住まいを訪ねて、挨拶された。さらに、8日には伊勢神宮、9日には昭和天皇陵をそれぞれ参拝し、成年式の儀式を終えたことを報告した。10日に石破茂総理や衆参両院の議長、筑波大関係者ら32人を招いた昼食会が催され、一連の行事は幕を閉じた。

かねてより悠仁さまは「塩顔イケメンではないか」と密かに注目されていた。成年式中のSNSでは《普通の大学生だと思ったらリアル王子様だった》《顔がシュッとしてイケメンになった》などとの声が溢れた。成年式で見せた凛々しい姿や振る舞いから、そのような印象を持たれたのだろう。

特に注目されたのは、成年皇族の洋装正装であるモーニングに「大勲位菊花大綬章」を着けたフォーマル姿だ。初めてフォーマル姿を披露された悠仁さま。普段はパーカーやTシャツなどカジュアルな服装が多いだけに、そのギャップに感激する声が続出した。

18歳にして芽生えた皇族としての覚悟

「公の場ではスーツ姿も見られますが、成年式でのフォーマルな装いとの対比に多くの人が目を奪われました」（前出・皇室ジャーナリスト）

「大学生」に戻る悠仁さまだが、この成年式を通して明らかな変化が見られたという。前出の皇室ジャーナリストは次のように説明する。

「4月にご進学された筑波大学では、ご学友カラオケを楽しまれたり、ファーストフード店でお食事をされたり、等身大の大学生として充実したキャンパスライフを送られていることが報じられてきました。ですが、成年式の行事で見せた姿には違った一面がありました」

「朝見の儀」で天皇皇后両陛下にあいさつをされた際、「成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み、ご恩にお報い申し上げたく存じます」と述べた悠仁さま。

儀式後、報道陣からお祝いの言葉をかけられた際には「ありがとうございました」と笑顔で返し、「これまで見守ってきてくれた、家族をはじめとするお世話になった方々に、深く感謝申し上げます。これから成年皇族としての自覚を持ち、皇室の一員としての役割をしっかりと果たしていきたいと思っております」と語られていた。

その発言は悠仁さまの「覚悟の表れ」だという。前出の皇室ジャーナリストはある忘れられない場面を振り返る。

「18歳の記者会見の一幕でした。報道陣から用意された質問が終わり、記者会見もお開き、という雰囲気が漂っていたところ、ある記者が追加の質問を求めたのです」

司会の宮内庁職員は制止したというが、悠仁さまは質問を続けさせたというのだ。

「悠仁さまから『質問をどうぞ』と薦められたんです。大人の前でご自身の思いを簡潔に述べられている姿はとても堂々としていました。18歳になったばかりの若者とは思えないほど立派で、あの臨機応変さは皇族方から学ばれた姿なのでしょう。そのころから将来、自分が皇室を背負う、という自覚が芽生えてきたように感じました」（前出・皇室ジャーナリスト）

そして成年式を経た今、その自覚はさらに強まっているという。

悠仁さまに影響を与えた上皇さま

「筑波大での充実した大学生活から『将来、本当は研究職に進みたいのではないか』という声もありましたが、私はそうは思いません。むしろ、最近のご発言からはご自身の将来を受け入れ、この成年式でも『天皇になる』という覚悟を持たれたように見受けられました。それは、かつての上皇さまを思わせるものがあります」（同前）

悠仁さまの「自覚」の背景には、上皇の存在があるという。

「悠仁さまは幼いころから上皇さまとよく過ごしていました。田んぼに行ったり、生き物に興味を持たれたのも上皇さまの影響が大きいとされています。きっとたくさんのお話をされ、その姿勢から国民に寄り添う“天皇の姿”を学ばれてきたのでしょう」（同前）

上皇から直接学んだ「帝王学」と、現在一般の学生たちと同じように過ごしている日常。「その双方の経験が未来の皇室に活かされていくのだろう」と前出・皇室ジャーナリストは語る。

「子どものころは姉の小室眞子さんや佳子さまの後ろに隠れる場面もありました。そうした様子から、当時は記者たちから『大丈夫か』などといった不安の声もあがっていました。ですが、今はその不安を払拭するような堂々たるお姿を見せておられます。16日には佳子さまと一緒に世界陸上を観戦されることも発表されました。お姉さま方から学び、成年皇族としての自覚をさらに深められていかれることでしょう」

今後、悠仁さまは学業との両立を図りながら公務にあたられる予定だ。佳子さまに加え、愛子さまとご一緒の公務に臨まれる日も来るかもしれない。

悠仁さまの成年式を通して、皇室に新しい風が吹いた。

【あわせて読む】『愛子さまが「悠仁さまの晴れ舞台」を欠席…そのウラで紀子さまが「大あせり」なワケ』

【あわせて読む】愛子さまが「悠仁さまの晴れ舞台」を欠席…そのウラで紀子さまが「大あせり」なワケ