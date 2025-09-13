¤Ê¤¼¡©¡ÖÇã¤¤Êª¥«¥´¤ÎÃæ¤ò¥¬¥ó¸«¡×¡Ä¥Þ¥ÞÍ§¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤¬¥¹¥Èー¥«ー¤Ë»×¤¨¤¿Æü¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤¢¤Ù¤«¤ï(@abekawa.zunda)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¤È²ò·è¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò²ð¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¦ÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ½ÌÌ¾å¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤¬°§»¢ÄøÅÙ¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤ÇÎÉ¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¤Ë¤Ïµ÷Î¥´¶¤ò¤°¤¤¤°¤¤µÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¿Í¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤ó¤É¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Çã¤¤Êª¤«¤´¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤ë¡×¥Þ¥ÞÍ§¡Ä¤½¤Î»ëÀþ¤¬ÉÔ²÷

¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤¼¤«µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤È¤âÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤±À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤­¤¿¤ê¡Ö¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Î²È¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤È¤»¤¬¤ó¤Ç¤­¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷·Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤­¤¿¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤­¤êÅÁ¤¨¤¿¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤Ï¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ë¸ø±à¤Ê¤É¤òÃµ¤·¤Æ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÃµ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤ÏºÆÅÙ¤Ï¤Ã¤­¤ê¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤¹¤ë¤È¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤Ï¡Ä¡©

©abekawa.zunda

¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Ë¡ÖÃµ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤Ï¡ÖÃµ¤¹¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤±¤É¡¢¶öÁ³²ñ¤¦¤Î¤ÏOK¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¬¤Ã¤¿²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëµ÷Î¥´¶¤ÎµÍ¤áÊý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¦¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´¤¯¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç»ëÌî¤¬¹­¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò²ð¤·¤¿ÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¤¤ëÊ¬¡¢Ìµ²¼¤Ë¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

µ­»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë